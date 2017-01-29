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شاهد| أمريكية تعترف لزوجها على الهواء بخيانته مع 60 رجلاً أسبوعيًا: فوجئ بحياة زوجته الخفية

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شاهد| أمريكية تعترف لزوجها على الهواء بخيانته مع 60 رجلاً أسبوعيًا: فوجئ بحياة زوجته الخفية شاهد| أمريكية تعترف لزوجها على الهواء بخيانته مع 60 رجلاً أسبوعيًا: فوجئ بحياة زوجته الخفية

فاجأت زوجة أمريكية زوجها على الهواء مباشرة، واعترفت له بأنها خانته على مدى سنوات عديدة، حيث مارست أعمالا جنسية منافية للآداب منذ أن كانت في الـ14 من عمرها.

اعترفت الزوجة التي تدعى «مرسيدس» وتبلغ 24 عامًا من عمرها، بأنها خانت زوجها على مدى سنوات عديدة وعاشت حياة مزدوجة مليئة بالأكاذيب، بعدما صرحت في مقابلة تلفزيونية في البرنامج الشهير «دكتور فيل»، أنها خانت زوجها على مدى 6 سنوات من زواجهما، حسبما جاء في موقع sputniknews.

وأشارت إلى أنها أقامت علاقات غير مشروعة مع أكثر من 50 أو 60 رجلا في الأسبوع الواحد وكانت تجني 6000 دولار  

أسبوعيًا، وأنها خلال السنوات الست خانت زوجها مع أكثر من 1000 رجل.

وصرح «آندرو»، زوج الفتاة، بأنه فوجئ بحياة زوجته الخفية التي لم يكن يعلم عنها شيئا، ولكن كانت لديه شكوك عندما عرف أنه ليس الوالد البيولوجي لطفلهما الثاني، ووضع كاميرا في المنزل، واكتشف أنها كانت تستقبل الرجال في غيابه، فقرر الانفصال عنها.

 

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