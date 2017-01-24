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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن يقظا لعملك

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن يقظا لعملك حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن يقظا لعملك

>كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى

من الممكن أن تنسى مكتبك مفتوحا بسبب كثرة عملك، وهذا يبيح للآخرين أن يعبثوا بأغراضك، وسيكلفك ذلك حياتك المهنية إذا لم تكن حذراً.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى

حرر نفسك من الضغوط العاطفية وحاول الاستفادة القصوى منها اليوم، وحاول أن تأخذ إجازة من شريك حياتك لتفكر بهدوء.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى

فى نهاية اليوم قد تعانى من بعض الإجهاد، ولكن مع التمارين الروحية مثل اليوجا والتأمل والمشى يمكنك التغلب على كل العقبات.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يبدو أن اليوم يحتاج منك القليل من التعب، فأنت لا تستطيع أن تترك أى شىء لأحد آخر للاعتماد عليه حتى لو كانت الأعمال تافهة، ولكن اليوم سينتهى ببعض الأخبار العظيمة.


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