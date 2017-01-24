حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. هذا هو اليوم المثالى لكم

كتبت مى الشامى

يقدم اليوم السابع أهم التوقعات برج السرطان، الذى يبدأ منذ 22 یونیو إلی 22 يولیو، ويعتبر كوكب القمر هو المتحكم ببرج السرطان، الذى يعطى مواليده صفات التقلّب والرقّة والمزاجية.

برج السرطان على الصعيد المهنى:

اليوم جيد بالنسبة لأولئك الذين يعملون فى مجال الأموال، فسوف تحظى أفكارك بالتقدير اليوم بعدما كنت محبطًا، ومن المرجح أن تشهد تقدمًا كبيرًا فى الحياة المهنية للفنانين والموسيقيين والمخرجين والكتاب والمصورين، بالنسبة لأولئك الذين يعملون فى وظائف أخرى، فهذا هو الوقت المناسب لطرح عدد قليل من الأفكار المبدعة.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

اليوم مثالى بالنسبة لك للخروج بعلاقتك إلى العلن، فهذا سوف يساعد على تطهير علاقتك وبث حياة جديدة، ويتوقع خبراء علم الفلك أنك ستتمتع ببعض رومانسية فى نهاية اليوم.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

يجب أن تأخذ اليوم بشكل بطىء، ومنذ الصباح الباكر يسيطر عليك الشعور بالخمول وانخفاض فى طاقتك، بالإضافة إلى ألم فى الظهر، لذا عليك أن تأخذ الاحتياطات الكافية لتجنب الأنشطة التى تزيد من الألم، فقد حان الوقت للحصول على استراحة من كل شىء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يومك مربك بعض الشىء بالنسبة لك، بسبب أوضاع مالية وعاطفية، كما أن عقلك سوف يظل قلق حول بعض المشاكل الكثيرة، ولكن لا جدوى من الإفراط فى التفكير.