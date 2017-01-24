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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتظر مكاسب مادية تغير حياتك

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتظر مكاسب مادية تغير حياتك حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتظر مكاسب مادية تغير حياتك

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى لا يستطيع أن يتعامل مع المحيطين به دون أن يشغل عقله ويفكر فى كل كبيرة وصغيرة، وأحيانًا تكون هذه الصفة حسنة وفى صالحه وفى صالح من يحب، ولكنها أحيانًا أخرى تكون مصدر إزعاج للآخرين.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

بالنسبة للعمل فسيكون فى قمة تألقه طوال الفترات المقبلة، فعلى الرغم من التراجع الذى عانى منه بسبب الضغوط فى العمل الزائدة، إلا أن كفاحه وثمرة عمله وجهده سيحصدها فى تلك الفترة، وسينتظر مكاسب مادية كبيرة ربما تغير من حياته بالكامل. أن شعروا بالاستقرارأ

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

الحب سيشهد بعض المشاكل فى حياته، فعلى الرغم من مقدار التفاهم الكبير الذى يقع بينه وبين شريك حياته، إلا أن المشاكل المادية ستؤرق حياته، وستشعل بعض الأزمات بينه وبين حبيبه.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

برج العذراء قوى لأبعد الحدود لكنه يحمل نفسه أكثر من اللازم وعادة ما يجهد نفسه وعقله وكل قدراته فى العمل أو حتى فى الحياة الشخصية، وهذا ما قد يعرضه لأمراض مثل القولون أو الصداع المزمن.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

انتظر مكاسب مادية كبيرة طوال الفترات المقبلة، فمن الممكن أن تغير من حياتك تماماً.


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مصر 365

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