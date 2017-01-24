حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تبدأ بخطوة تقودك لمستقبل ناجح

كتبت أسماء زيدان

يتميز بسرعة البديهة ويحب الشعر وعاطفى، إنه برج الحوت أحد الأبراج المائية، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

تبدأ بداية جيدة فى المشروع الذى تم تأجيله منذ فترة طويلة، وإنها خطوة واحدة فى وضع أساس جيد لمستقبل ناجح، فخذ الأمور بطريقة بسيطة، ولا تتعجل فى أى شىء دون التفكير مرتين، ولا تعتمد على الآخرين للقيام بعملك.

الحوت على الصعيد العاطفى:

نمط حياتك والأوساط الاجتماعية الخاصة بك تتحسن إلى حد كبير فى الوقت الحالى، فى حين أن شريك حياتك قد يجد صعوبة قليلاً فى التكيف مع الظروف المتغيرة، ولكن هذا سيؤدى إلى تعزيز العلاقة الخاصة بك.

الحوت على الصعيد الصحى:

الصحة النفسية هى مصدر قلق كبير لك أكثر من الصحة البدنية، وهذا هو أفضل وقت لاستشارة الطبيب المعالج حتى لا تتطور الأمور، وحتى لا يقودك الإجهاد إلى نوع من الانهيار الذى يجبرك على المساعدة المهنية.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة:

لن تشعر براحة البال فى التعامل مع العوامل غير المعروفة، ولذلك سوف تحاول التمسك بإتباع الطرق المجربة بدلاً من اتباع المنهج التجريبى، كما أن الفرص الجيدة تأتى فى طريقك، فخذ هذا الوقت لاستكمال المشاريع القديمة الخاصة بك.