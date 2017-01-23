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موجز أخبار مصر للساعة 10مساء.. ترامب يؤكد للسيسى دعم مصر فى كافة المجالات

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موجز أخبار مصر للساعة 10مساء.. ترامب يؤكد للسيسى دعم مصر فى كافة المجالات موجز أخبار مصر للساعة 10مساء.. ترامب يؤكد للسيسى دعم مصر فى كافة المجالات

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نشر موقع "اليوم السابع"، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من التقارير المهمة، فى مقدتها تغطية المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الولايات المتحدة دونالد بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكد فيها على تقديم الدعم لمصر فى جميع المجالات.

 

 

 

 

 

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشكلة الدعم لن تحل إلا بتحويله إلى الدعم النقدى وإن كل الدول وآخرها دولتان عربيتان تمران بظروف اقتصادية صعبة، قامت بتحويل الدعم العينى إلى نقدى، متابعا: الدعم العينى بوابة للفساد.

 

 

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أشاد بالخطوات الشجاعة لنظيره المصرى عبد الفتاح السيسى بشأن الاصلاحات الاقتصادية.

 

 

قال الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، إن "محمد مرسى العياط" الرئيس المعزول، مكث فى السلطة عاماً  كاملاً، متسائلاً: "لماذا لم يقدم مسئولاً واحداً للمحاكمة بتهمة التعذيب؟"، متحدياً قناة الجزيرة امتلاك الشجاعة لعرض ما يدور داخل قطر من انتهاكات لحقوق الإنسان والقتل خارج إطار القانون والاختفاء القسرى الحقيقى لمئات المواطنين.   

 

 

اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، بالتعاون والتنسيق مع سلطات أمن المطار إجراءات أمنية مشددة لتأمين سفر 15 طرد ذهب من منجم السكرى خالصة إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.

 

 

قالت وسائل إعلام روسية، إنه للمرة الأولى شنت القوات الروسية والأمريكية، غارات مشتركة فى سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابى.

 

 

تلقى الرئيس عبد الفتاح مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، والذى أكد خلال الاتصال على قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتسم به من طابع استراتيجي، مؤكداً حرصه على الدفع قدماً بالتعاون الثنائى بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر فى مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة والارتقاء به إلى آفاق أرحب.

 

 

أذاع الدكتور عبد الرحيم على، عبر برنامج "على هوى "، مكالمة هاتفية مسربة للقيادى الإخوانى صفوت حجازى، يتحدث خلالها مع أحد الأشخاص، عن كيفية التخطيط لموقعة الجمل إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

 

ستطاعت النجمة عبد الوهاب بذكاء شديد أن تحتوى أزمة تسريب مقطع لها خلال زفاف كندة علوش وعمرو يوسف مقدمة اعتذارًا يؤكد مدى حرصها على علاقتها بزملائها من الفنانين ممن سبقوها إلى عالم الغناء وممن ينافسونها على الساحة الغنائية.


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