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في أكبر عملية للاستيلاء على المال العام و تفاصيل القبض على شبكة فساد كبرى تمكنت من سرقة 13 مليار جنيه من أموال الدعم بالاسماعيلية

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في أكبر عملية للاستيلاء على المال العام و تفاصيل القبض على شبكة فساد كبرى تمكنت من سرقة 13 مليار جنيه من أموال الدعم بالاسماعيلية في أكبر عملية للاستيلاء على المال العام و تفاصيل القبض على شبكة فساد كبرى تمكنت من سرقة 13 مليار جنيه من أموال الدعم بالاسماعيلية

تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط أكبر عملية للاستيلاء على المال العام، وقبضت على تشكيل عصابي تمكن من سرقة 13 مليار جنيه من أموال الدعم بالإسماعيلية، والتي ترجع أحداث القضية فيها إلى من منتصف أكتوبر الماضي، باتفاق أحد أفراد عصابة سرقة أموال الدعم عن طريق البطاقات الذكية التالفة بالاتفاق مع “م. م. س”، كبير مفتشين بمديرية تموين الإسماعيلية.

ودار الاتفاق على تسليمهم البطاقات التالفة التي ترد إلى المكتب مقابل مبلغ مالي كبير، وبعرض الأمر على الرقابة الإدارية، تم القبض على عمر .ع.س وسيط من عزبة الكوع بالقصاصين يوم 7/1/2017 أثناء استلامه البطاقات التالفة وتسليم رئيس المكتب المبلغ، بينما توالى القبض على باقي التشكيل العصابي الذى يترأسه صاحب سلسلة مخابز بالقاهرة ومستودع بوتاجاز بأسيوط ويدعى “م.م” وأحد العاملين بشركة “أفت” للبطاقات الذكية.

هذا وقد تم إحالة جميع المتهمين لمحكمة جنايات الاسماعيلية في القضية رقم 37 لسنة 2017، وأصدرت النيابة قرارا بحبس المتهمين 45 يوما على ذمة القضية، وتوجيه تهمة إهدار وسرقة حوالي 13 مليار جنيه من المال العام بسبب السحب الوهمي على ماكينات الصرف.

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رئيس قسم الأخبار

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