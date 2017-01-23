أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم من خلال موقعه الالكترونى على شبكة الإنرنت جدول مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2016-2017 والتى تضم 16 فريق وهم المصرى والانتاج الحربى والشرقية وطلائع الجيش ووادى دجلة وطنطا والاتحاد السكندرى وإنبى ومصر للمقاصة وبتروجيت والإسماعيلى وسموحة والأهلى والداخلية وحرس الحدود والفائز من الزمالك والإوليمبى السكندرى.

وننشر جدول مواعيد مباريات دور ال 16 فى بطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2016-2017

1- الأحد 5-2-2017 مبارة المصرى × الانتاج الحربى على استاد حرس الحدود الساعة 4.00 مساءً.

2- الثلاثاء 7-2-2017 مباراة الشرقية × طلائع الجيش على استاد السويس الجديد الساعة 4.00 مساءً.

3- الثلاثاء 7-2-2017 مباراة وادى دجلة × طنطا على استاد الإسماعيلية الساعة 7.00 مساءً.

4- الأربعاء 8-2-2017 مباراة الإتحاد السكندرى × إنبى على استاد السويس الجديد الساعة 4.00 مساءً.

5- الأربعاء 8-2-2017 مباراة مصر للمقاصة × بتروجيت على استاد القاهرة الساعة 7.00 مساءً.

6- الخميس 9-2-2017 مباراة الإسماعيلى × سموحة على استاد بتروسبورت الساعة 6.00 مساءً.

7- الاثنين 27-2-2017 مباراة حرس الحدود × الفائز من الزمالك والأوليمبى على استاد الإسماعيلية الساعة 7.00 مساءً.

8- الأربعاء 1-3-2017 مباراة الأهلى × الداخلية على استاد بتروسبورت الساعة 7.00 مساءً.

ونعرض صورة من جدول مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2016 – 2017

تقام مباريات كأس مصر لكرة القدم بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التى يشارك فيها منتخب مصر لكرة القدم والتى تقام فى الجابون فى الفترة من 14 يناير وحتى 5 فبراير 2017 بعد مباراة السوبر التى ستقام فى 10 فبراير 2017 بين فريقى الأهلى والزمالك.

شبكةعيونالإخبارية

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