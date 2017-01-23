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نشرة ONA ا شارع شريف على «النهار»..موعد انطلاق DMCمسرحيات..عادل حمودة يشارك في «أخر النهار»

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غلاف النشرة

غلاف النشرة

 

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها ممن تعرض على الشاشة المصرية.

 

كشف الإعلامي عماد ربيع، المدير التنفيذي لشبكة قنوات ، عن موعد انطلاق قناة dmc مسرحيات، مؤكدا أنها ستبث 27 مارس المقبل..للمزيد

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يعود الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة إلى النهار، ويشارك هذه المرة في تقديم برنامج التوك شو” أخر النهار”، والمقرر بثه على شاشة النهار one..للمزيد

عادل حمودة

عادل حمودة

علمت ONA من مصادرها أن برنامج” شارع شريف” والذي يبث على شاشة CBC سفرة سيتم نقله إلى شاشة النهار one..للمزيد
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> قالت المذيعة دعاء صلاح، والمعروفة ب” دودي شو” إنها تستعد لتقديم برنامج اجتماعي عن المرأة والموضة على شاشة النهار one..للمزيد

دعاء صالح

دعاء صالح

قالت المذيعة رضوى الشربيني إنها ستقدم برنامجا جديدا بعنوان” هي وبس” على شاشة CBC سفرة..للمزيد

لمذيعة رضوى الشربيني

لمذيعة رضوى الشربيني

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