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حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 24 يناير 2017

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 24 يناير 2017 حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 24 يناير 2017


مهنياً: تتهور كثيراً بسبب السرعة في اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل

عاطفياً: قد تحتاج إلى القيام ببعض التعديلات العامة على مسلكك لئلا تتعرض للكثير من الأخطاء والمصائب مع الشريك

صحياً: تفاؤلك الدائم سيحول دون تأزم أوضاعك النفسية أكثر فأكثر

ابراج مكتوب

برج الدلو
كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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رئيس قسم الأخبار

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