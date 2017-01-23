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حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 24 يناير 2017

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حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 24 يناير 2017 حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 24 يناير 2017


مهنياً: عليك التأّني والحذر في عملك، ولا سيما أن تجاربك السابقة مع الزملاء غير مشجعة على الإطلاق

عاطفياً: تبحث في شؤون حياتية وعاطفية، وتهتم لمعلومات وأخبار جديدة تفيد دراسة لك أوتحقيقاً أوتصوراً، قد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور

صحياً: تمتع بالأجواء الإيجابية في محيطك، فهي لن تتكرر دائماً

ابراج مكتوب

برج الحوت
استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

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رئيس قسم الأخبار

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