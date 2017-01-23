المعارضة السورية تستعيد عدة نقاط عسكرية من النظام بوادى بردى غربى دمشق

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أفادت مصادر ميدانية سورية، اليوم الاثنين، بتمكن مسلحى المعارضة السورية من استعادة السيطرة على عدة نقاط عسكرية من قوات النظام السورى وحلفائه فى وادى بردى غربى دمشق .

وقالت المصادر لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية :" إن مسلحى المعارضة تمكنوا من استعادة السيطرة على عدة نقاط عسكرية كانت قوات النظام سيطرت عليها خلال الاشتباكات الأخيرة فى محيط (عين الفيجة) بوادى بردى غربى دمشق " .



> وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان أفاد - فى وقت سابق اليوم - بتجدد الاشتباكات فى محيط عين الفيجة ومناطق أخرى فى وادى بردى وترافقت الاشتباكات مع قصف عنيف بالدبابات ومدافع الهون .