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شبكة "ABC": مكالمة "السيسى ـ ترامب" كانت مقررة الخامسة مساءً

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شبكة "ABC": مكالمة "السيسى ـ ترامب" كانت مقررة الخامسة مساءً شبكة "ABC": مكالمة "السيسى ـ ترامب" كانت مقررة الخامسة مساءً

>كتبت نورهان مجدى

قالت "ABC" الأمريكية: إن الرئيس الأمريكى الجديد دونالد كان من المقرر أن يجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، مشيرة إلى أن جدول أعمال الرئيس الأمريكى اليوم الاثنين "مزدحم" للغاية.

وأشارت الشبكة فى تقريرها إلى أن المكالمة من المتوقع إجراؤها فى وقت لاحق اليوم، خاصة أنه تم إدراجها ضمن جدول أعمال اليوم.

من جهة أخرى، قالت الشبكة إن ترامب من المقرر أن يوقع عددا من القرارات التنفيذية فى المكتب البيضاوى، فضلا عن عقد لقاءات مع كبار رجال الأعمال ورئيس مجلس النواب بول رايان.


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