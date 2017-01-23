أبو بكر الجندى يقدم تقريراً للسيسى عن دور جهاز التعبئة والإحصاء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللواء الجندي قدم تقريراً للرئيس عن دور ومهام الجهاز في جمع ومعالجة ونشر البيانات، والأنشطة التي يقوم بها وخاصة بدء الإجراءات التنفيذية للتعداد العام للسكان لعام 2017، والذي يتضمن رصد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، وحجم وخصائص السكان وظروفهم السكنية، فضلاً عن رصد كافة الأنشطة الاقتصادية وخصائصها.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تعداد هذا العام يشهد للمرة الأولى استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في تسجيل بيانات المواطنين، بما في ذلك إتاحة إمكانية قيام المواطنين بتسجيل بياناتهم ذاتياً على شبكة الإنترنت، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تدريب 25 ألف مفتش ومعاون على كيفية استخدام المنظومة الإلكترونية لتوفير الجهد والنفقات، فضلاً عن التيسير على المواطنين، وصولاً للخروج بنتائج دقيقة تعكس الوضع الديموجرافي الحالي في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالدور الهام الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إمداد الدولة والمجتمع بالإحصائيات الوافية وفقاً للمعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، وذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة البيانات والمعلومات.

وأشار الرئيس، إلى أهمية تعاون المواطنين مع العاملين بالتعداد العام للسكان لضمان إتمامه على الوجه الأمثل، وذلك بهدف تكوين قواعد بيانات شاملة للسكان على كل المستويات، وبحيث يتم استخدام تلك البيانات في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي قام بها المحافظون في الإعداد لإجراءات تنفيذ التعداد، وخاصة تدريب العاملين به في كافة محافظات الجمهورية، والذين وجه الرئيس لهم الشكر لتطوعهم في إنجاز هذا المشروع القومي الهام.