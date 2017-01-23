أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب ضغوط العمل

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب ضغوط العمل حظك اليوم برج الدلو الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب ضغوط العمل

>كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى

هناك احتمال قوى أن يسود سوء الفهم فى العمل اليوم بينك وبين زملائك، ولكن يجب أن تكون حريصا على عدم انتقادهم، فهم يشعرون بغيرة منك، ويجب أن تعمل بوعى لتجنب هذا الأمر لأنه سيخلق ضغوطاً إضافية لا داعى لها فى مكان عملك بل وربما يؤثر على صحتك.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى

تراجع علاقتك العاطفية، ولن تصبح من أولياتك اليوم، فأنت تحتاج إلى المزيد من المشاركة فى العلاقات الأسرية الأخرى، لو كنت من الآباء فأطفالك يحتاجون إلى الكثير من وقتك واهتمامك.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى

تتمتع بصحة بدنية جيدة جدا، ولكن الإجهاد الذهنى قد تصاعد فى الآونة الأخيرة، وفى أمسّ الحاجة للبحث عن حل، لذا يجب تغيير بعض طرق العمل، وخلاف ذلك، قد يكون الإجهاد تراكمى، وهو ما يؤثر بشكل كبير على صحتك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

صعود وتألق اليوم، حيث تنبأ خبراء الفلك بأن يكون لديك وظيفة مهمة اليوم، تحتاج إلى مساعدة قريب منك، وهذه المساعدة تفتح لك بابا، ولا تقرض المال اليوم فأنت عرضة لأن تخسره إلى الأبد.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى