حظك اليوم برج الدلو الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب ضغوط العمل

كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى.

برج الدلو على الصعيد المهنى

هناك احتمال قوى أن يسود سوء الفهم فى العمل اليوم بينك وبين زملائك، ولكن يجب أن تكون حريصا على عدم انتقادهم، فهم يشعرون بغيرة منك، ويجب أن تعمل بوعى لتجنب هذا الأمر لأنه سيخلق ضغوطاً إضافية لا داعى لها فى مكان عملك بل وربما يؤثر على صحتك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

تراجع علاقتك العاطفية، ولن تصبح من أولياتك اليوم، فأنت تحتاج إلى المزيد من المشاركة فى العلاقات الأسرية الأخرى، لو كنت من الآباء فأطفالك يحتاجون إلى الكثير من وقتك واهتمامك.

برج الدلو على الصعيد الصحى

تتمتع بصحة بدنية جيدة جدا، ولكن الإجهاد الذهنى قد تصاعد فى الآونة الأخيرة، وفى أمسّ الحاجة للبحث عن حل، لذا يجب تغيير بعض طرق العمل، وخلاف ذلك، قد يكون الإجهاد تراكمى، وهو ما يؤثر بشكل كبير على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

صعود وتألق اليوم، حيث تنبأ خبراء الفلك بأن يكون لديك وظيفة مهمة اليوم، تحتاج إلى مساعدة قريب منك، وهذه المساعدة تفتح لك بابا، ولا تقرض المال اليوم فأنت عرضة لأن تخسره إلى الأبد.