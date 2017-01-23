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حظك اليوم برج الحوت ليوم الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتغلب اليوم على أى عقبة تأتى فى طريقك

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حظك اليوم برج الحوت ليوم الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتغلب اليوم على أى عقبة تأتى فى طريقك حظك اليوم برج الحوت ليوم الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتغلب اليوم على أى عقبة تأتى فى طريقك

>كتبت أسماء زيدان

عاطفى، صبور، يتميز بسرعة البديهة والخيال، إنه أحد الأبراج المائية، ويقدم "اليوم السابع" على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى لمواليد برج الحوت.

 

حظك اليوم الحوت على الصعيد المهنى

تحقق شراكة أفضل مع نظرائك فى العمل، كما أنك قد تحصل على جائزة نقدية نتيجة لهذه الشراكة، وستتوالى عليك كلمات الشكر والدعم فى هذه الفترة.

 

الحوت على الصعيد العاطفى

الذين لا يعيشون فى علاقة عاطفية يتذكرون الحب القديم وأفكار الماضى تحاصرهم، ويعد الانتقال هو السبيل الوحيد للخروج من تلك الحالة.

 

الحوت على الصعيد الصحى

عانيت فى الفترة الماضية من الأمراض المزمنة ولكن اليوم سوف تكتشف طريقة مرضية للتعامل مع هذه المشكلة، وإذا كنت تتبع حمية صارمة سوف تكون قادراً على التخلص من التذمر المزمن منها.

 

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

تتغلب اليوم على أى عقبة تأتى فى طريقك، وسوف تكون قادراً على إعادة شحن وتأسيس علاقات صحية مع الآخرين قبل نهاية اليوم، ومنح المساواة للجميع يجعلك محبوبا.


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مصر 365

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