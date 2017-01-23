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حظك اليوم برج السرطان الإثنين 23/1/2017.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك لقاء رومانسى مع شخص جذاب

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حظك اليوم برج السرطان الإثنين 23/1/2017.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك لقاء رومانسى مع شخص جذاب حظك اليوم برج السرطان الإثنين 23/1/2017.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك لقاء رومانسى مع شخص جذاب

>كتبت مى الشامى

يقدم "اليوم السابع" أهم التوقعات لمواليد ، الذى يبدأ منذ 22 یونیو إلی 22 يولیو، ويذكر أن كوكب القمر هو المتحكم بهذا البرج، الذى يعطى مواليده صفات التقلّب والرقّة والمزاجية.

 

برج السرطان على الصعيد المهنى

قد يكون هناك اختلاف فى الرأى اليوم فى المكتب، والإجهاد يؤثر على صحتك، لذلك تحتاج إلى الاحتفاظ بهدوئك اليوم، وتجنب كل المواجهات المحتملة، وسوف تكون قادرا على الحد بشكل كبير من مستوى التوتر.

 

برج السرطان على الصعيد العاطفى

يتوقع علماء الفلك أن يكون لديك لقاء رومانسى مع شخص جذاب اليوم، ولكن يبدو أنه منفعل، فلا بد أن تحرر نفسك من الحدود العاطفية، فإذا كان يتمتع بشخصية تريد الابتعاد فحاول ألا تكون غيورا، وقل لنفسك إنه سوف يعود لك فى وقت ما، بمجرد السماح له بتحقيق قيمته الخاصة.

 

برج السرطان على الصعيد الصحى

تبحث عن شخص ليكون رفيقك فى ممارسة الرياضة، وأنت تعرف هذا الشخص من قبل، ولكن الآن سوف تكتشف أن هناك اهتماما مشتركا، وسوف يؤدى إلى حماس متبادل.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

تقوم بالتخطيط لشىء كبير خلال الأيام القليلة الماضية، أما اليوم فسوف تبدأ فى إدراكه بالضبط، ولكن عودتك إلى الوراء ليس خياراً جيداً، وستكون لديك خطوات مقبلة يجب أن تأخذها بكل ثقة.  


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