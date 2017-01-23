حظك اليوم برج العذراء الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الذكاء سيخرجك من مشاكلك العاطفية

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بالمزيد من الذكاء والذى يجيد استخدامه فى كل مجالات حياته مثل العمل والحب، وعلى الرغم من أن ذكاءه أحيانا يخونه إلا أنه يعود مرة أخرى وينصفه.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

بعض المشاكل ستواجه هذا البرج بسبب غيرة المحيطين به بفضل تقدمه ونجاحه وتحقيقه لأحلامه، إلا أنه سيتغلب على أى مشاكل قد تواجهه بفضل الحكمة وعدم التهور التى تعد من أهم صفاته.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

الحياة العاطفية أيضا ستمر ببعض المشاكل لكنها ستعود مرة أخرى فى قمة تألقها، لأن رجل أو فتاة العذراء يحكمون عقلهم ولا يدعون الأمر أو الحكم فى يد قلبهم فقط، فبذلك يستطيعون السيطرة على غيرتهم وعلى كل المشاكل التى تواجههم.

برج العذراء على الصعيد الصحى

يجب أن يخضعوا للفحوصات والتحاليل الطبية حتى يستطيعون الوقاية من أى مشاكل صحية قد تواجههم.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

الذكاء سيكون طوق نجاتهم فى معظم المشاكل التى قد تواجههم الآن، سواء كانت عاطفية أو عملية.