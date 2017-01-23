أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الذكاء سيخرجك من مشاكلك العاطفية

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الذكاء سيخرجك من مشاكلك العاطفية حظك اليوم برج العذراء الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الذكاء سيخرجك من مشاكلك العاطفية

>

نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بالمزيد من الذكاء والذى يجيد استخدامه فى كل مجالات حياته مثل العمل والحب، وعلى الرغم من أن ذكاءه أحيانا يخونه إلا أنه يعود مرة أخرى وينصفه.

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

بعض المشاكل ستواجه هذا البرج بسبب غيرة المحيطين به بفضل تقدمه ونجاحه وتحقيقه لأحلامه، إلا أنه سيتغلب على أى مشاكل قد تواجهه بفضل الحكمة وعدم التهور التى تعد من أهم صفاته.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى

الحياة العاطفية أيضا ستمر ببعض المشاكل لكنها ستعود مرة أخرى فى قمة تألقها، لأن رجل أو فتاة العذراء يحكمون عقلهم ولا يدعون الأمر أو الحكم فى يد قلبهم فقط، فبذلك يستطيعون السيطرة على غيرتهم وعلى كل المشاكل التى تواجههم.

 

برج العذراء على الصعيد الصحى

يجب أن يخضعوا للفحوصات والتحاليل الطبية حتى يستطيعون الوقاية من أى مشاكل صحية قد تواجههم.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

الذكاء سيكون طوق نجاتهم فى معظم المشاكل التى قد تواجههم الآن، سواء كانت عاطفية أو عملية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى