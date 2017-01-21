موجز أخبار 6 مساء..وزير البترول للسيسى: بدء إنتاج حقول الإسكندرية وظُهر2017

نشر "اليوم السابع" عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث استعرض المهندس طارق الملا خلال الاجتماع خطة عمل الوزارة فى إطار برنامج الحكومة.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار للساعة 6 مساءً.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المهندس طارق الملا استعرض خلال الاجتماع خطة عمل الوزارة فى إطار برنامج الحكومة، والتى تضمنت العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وحفر الآبار الاستكشافية والتنموية، وسرعة وضع الاكتشافات التى تم الوصول إليها على خريطة الإنتاج، والاستمرار فى طرح المزايدات العالمية، فضلاً عن رفع كفاءة الحقول القائمة بالفعل.

استأنف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مساء اليوم، السبت، مشاوراته حول التعديل الوزارى المرتقب، حيث يعقد اجتماعات ولقاءات مع عدد من المرشحين.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن التصور النهائى للتعديل الوزارى فى مرحلته النهائية، قبل عرضه على رئيس الجمهورية للموافقة عليه ثم رفعه لمجلس النواب.

شاركت آلاف السيدات فى مظاهرات ضد الرئيس الأمريكى الجديدة فى العاصمة واشنطن، فى الوقت الذى تظاهرت فيه آلاف النساء فى عواصم مختلفة حول العالم، ومنها لندن ونيروبى.

أكد منظمو الرحلات فى السوق السياحى الهولندى والبلجيكى، وجود مؤشرات إيجابية ومبشرة على التزايد الملحوظ فى حجم الحجوزات والحركة السياحية إلى المقصد المصرى للموسم الشتوى الراهن، وموسم صيف 2017، فضلا عن استعادة اهتمام شريحة مهمة بحجز رحلات إلى المقصد السياحى المصرى، وهم شريحة العائلات بعد ابتعادها عن المقصد لفترة خلال السنوات الأخيرة بسبب ما شهدته البلاد من أحداث.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وفداً برلمانياً كندياً يضم أعضاء بمجلسى الشيوخ والعموم الكنديين، وذلك برئاسة روبرت أوليفانت رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس العموم، فى حضور سفير كندا بالقاهرة.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مستشار وزير المالية للضرائب العقارية عقب تقاضيه وشخص آخر مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

أعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف أنه أرسل إلى الحكومة الروسية تقريرا عن حالة أمن المطارات فى مطار القاهرة.

وأوضح الوزير الروسى - بحسب وكالة أنباء روسيا - اليوم السبت، أن وزارة النقل الروسية رفعت التقرير حول حالة أمن الطيران فى مطار القاهرة إلى الحكومة.

أكد مصدر أمنى اصابة العميد وهبة الشورى وكيل مباحث شمال سيناء ومجند، إثر إطلاق مسلحين النار عليهما اليوم السبت.

وأوضح المصدر الأمنى -فى تصريح أنه تم نقل العميد الشورى والمجند إلى المستشفى لاسعافهما، مشيرا إلى أن حالتهما الصحية مستقرة.

أعلن سامح شكرى، وزير الخارجية، تأجيل الاجتماع الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، على أن يعقد على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقى.

حصل اليوم السابع على فيديو للحظة القبض على التكفيرى أحمد شحاتة الهارب من سجن المستقبل فى واقعة "الهروب الكبير" من سجن المستقبل فى أكتوبر من العام الماضى أثناء اختبائه عند أحد أقاربه بمنطقة التعاون دائرة مركز الإسماعيلية.

أكد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية أنه تم إبلاغ الدكتور هشام ربيع وكيل وزارة البيئة بوجود بقعة زيت بنهر النيل أمام محطة كهرباء طلخا.

وعلى الفور توجهت لجنة من التفتيش والمعمل من جهاز شئون البيئة بالدقهلية وتم أخذ 3 عينات من المياه أسفل وأعلى التيار، وجارى التحليل وأخذ الإجراءات اللازمة عن طريق الكيميائين، لمعرفة سبب البقعة واحتوائها لضمان عدم تلوث مياه نهر النيل.

كشفت إخطارات شركات السياحة المصرية للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أن عدد السائحين الصينيين الذين زاروا مصر خلال الفترة من 1 اكتوبر من العام الماضى وحتى 21 يناير الجارى بلغ 72 الف و639 سائحاً.

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن محافظات المنيا والشرقية وكفر الشيخ، هى الأكثر إصابة بفيروس سى، بينما تحتل المنيا المركز الأول بين هذه المحافظات من حيث انتشار الفيروس، وكان اختيار قرية البراجيل بمركز ملوى لتنطلق منها حملة المسح الميدانى لاكتشاف فيروس سي.

فى إطار التيسير على الشباب، ابتكر إمام مسجد بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، فكرة صناعة أثاث زواج نجله بالطوب، وذلك عن طريق بناء غرفة النوم كاملة مكونة من دولاب وسرير وتسريحة بـ"الطوب الأحمر".

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة فىً نظر الطعون المقامة من الحكومة، ممثلة بهيئة قضايا الدولة، لإلغاء أحكام القضاء الإدارى الصادرة بإلغاء التحفّظ على أموال بعض الأشخاص والكيانات المنتمية إلى جماعة الإخوان بجلسة 25 مارس بناء على طلب هيئة قضايا الدولة.

صرح مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء بأن مجهولين أطلقوا رصاص من مسافات بعيدة على كمين المساعيد بسيناء.

وأوضح المصدر، أن الأمن تعامل مع مصدر إطلاق الرصاص والذى لم يسفر عن أية إصابات فى صفوف رجال الشرطة.

توجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، برفقة أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط إخصائى ماليات بأحد المعاهد الأزهرية بسوهاج، لاختلاسه 500 ألف جنيه من عمله، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات .

البداية كانت عندما وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "ع.ع.ا" موظف بأحد المعاهد الأزهرية باختلاس مبالغ مالية من عهدته.

التعليم: امتحانات تجريبية لتدريب طلاب الثانوية على نظام "البوكليت"

http://www.youm7.com/3065758

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعاً، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، ضم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور مجدى أمين رئيس المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات، إضافة إلى مستشارى المواد الدراسية ووكلاء الوزارة بالمحافظات والموجهين العموم، لمناقشة النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة " البوكليت".

وزير التموين: منع تصدير الأرز للخارج بعد امتناع الشركات عن التوريد

http://www.youm7.com/3065716

أكد اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط الأسواق ومنع تهريب الأرز، بعد احتكار العديد من الموردين للسلعة بهدف رفع الأسعار، لافتا إلى استمرار منع تصدير الأرز للخارج وتكثيف الحملات لضبط المخالفين.

تمكنت إدارة الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء عمرو جاب الله، من السيطرة على قنبلة بدائية الصنع تم وضعها داخل سيارة قديمة، بمنطقة سيدى جابر خلف محطة قطار الإسكندرية.

تلقى اللواء عادل تونسى، بلاغًا يفيد بالعثور على قنبلة، تم وضعها داخل سيارة 132 موديل قديم، متهالكة ومتوقفة خلف محطة القطار.

كشفت مباحث مديرية أمن الإسكندرية تفاصيل سقوط المتهمين بقتل طفلة أربع سنوات، والتى تم العثور على جثتها مقتولة، وعليها آثار تعذيب وضرب فى منطقة اللبان غرب الإسكندرية.

وكان اللواء عادل تونسى، مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة طفلة "مجهولة"، تبلغ من العمر أربع سنوات تقريباً أمام العقار رقم 43 شارع حمام الورشة عارية الجسد من أسفل ملفوفة ببطانية، وبمناظرتها تبين إصابتها بسحجات وكدمات بمختلف أنحاء الجسد.