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أسعار العملات اليوم في بنك مصر السبت 21/1/2017

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أسعار العملات اليوم في بنك مصر السبت 21/1/2017 أسعار العملات اليوم في بنك مصر السبت 21/1/2017

العملات اليوم في بنك ، فقد وصل سعر الدينار الكويتي إلى 60.88 جنيه للشراء، مع بداية تعاملات اليوم السبت 21/1/2017، بينما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه إلى 19.75 جنيه للشراء، وأسفر تعويم الجنيه المصري عن ارتفاع كبير في أسعار العملات العربية والأجنبية، فاق هذا الارتفاع توقعات صندوق النقد الدولي.

وبعيدا عن بنك مصر، أعلن البنك المركزي المصري موافقته على رفع رأس مال المصرف المتحد إلى 3.5 مليار جنيه، وبلغت النسبة المئوية للارتفاع 99.9%، والمعروف أن المصرف المتحد هو ملك للبنك المركزي المصري الذي يتحكم فيه، وأشارت مصادر إلى أن ذلك الرفع يستهدف جذب المستثمرين لشراء البنك.
اليوم

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 18.60 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.70 جنيه، فيما يعد تحولا لسعر العملة منذ قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام العملات الأخرى.
سعر اليورو اليوم

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه إلى 19.75 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 19.89جنيه، فيما يعد تغيرا جديدا لسعر اليورو، منذ قرار تعويم الجنيه من البنك المركزي المصري.


أسعار العملات في بنك مصر اليوم السبت 21/1/2017

العملة  بنكنوت  تحويل
شراء  بيع  شراء  بيع
دولار أمريكي  18.6  18.7  18.6  18.7
يورو  19.7569  19.8962  19.766798  19.90615
جنيه إسترليني  22.7924  22.9708  22.803836  22.9823
فرنك سويسري  18.4469  18.5736  18.456114  18.582928
كرون دنماركي  2.6571  2.6758  2.658433  2.677127
دينار كويتي  60.8878  61.2708  60.885475  61.301426
ريال سعودي  4.9593  4.9839  4.959151  4.986401
دينار أردني  26.2564  26.3806  26.255357  26.39379
دينار بحريني  49.3303  49.5747  49.328458  49.599491
ريال قطري  5.1082  5.1331  5.108012  5.13567
ريال عماني  48.3117  48.5446  48.309857  48.568906
درهم الإمارات العربية  5.064  5.0892  5.063788  5.091761
كرون سويدي  2.0761  2.0907  2.077186  2.091769
كرون نرويجي  2.1877  2.2019  2.18884  2.202981
دولار كندي  14.0134  14.1019  14.020417  14.108948
دولار استرالي  13.9388  14.0741  13.945809  14.0811
ين ياباني  16.1908  16.3308  16.198903  16.339013
سعر الدولار في السوق السوداء

وفي المقابل ارتفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.

ونجح البنك المركزي في السيطرة على سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، واختفت شركات الصرافة من أسواق تداول العملة، منذ بداية قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي نجح في السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء.

من جهة أخرى، قال البنك المركزي أنه يسمح بأن تتلقى البنوك المحلية، ودائع مالية وقروض مت بنوك دولية ومؤسسات جيدة، وأضاف البنك أن هذه الممارسات يجب أن تأتي بعد تحقيقي معدلات الكفاءة الإنتاجية، وقال البنك في تعليمات جديدة، أن البنوك والمؤسسات الدولية تعرض تمويل البنوك الصغيرة، وهو ما وافق عليه البنك المركزي.

تحديث اليوم السبت 21/1

ما زلنا في انتظار إعلان جديد لبنك مصر، عن أسعار العملات العربية والأجنبية في فروع البنك، حيث من المتوقع حدوث استقرار خلال تعاملات اليوم، حيث يشهد دائما يوم السبت هذه الحالة من الاستقرار النسبي، تمهيدا لعرض الأسعار الجديدة مع بداية التعالات المصرفية يوم الأحد.

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