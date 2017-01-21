أسعار العملات اليوم في بنك مصر السبت 21/1/2017

أسعار العملات اليوم في بنك مصر، فقد وصل سعر الدينار الكويتي إلى 60.88 جنيه للشراء، مع بداية تعاملات اليوم السبت 21/1/2017، بينما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه إلى 19.75 جنيه للشراء، وأسفر تعويم الجنيه المصري عن ارتفاع كبير في أسعار العملات العربية والأجنبية، فاق هذا الارتفاع توقعات صندوق النقد الدولي.

وبعيدا عن بنك مصر، أعلن البنك المركزي المصري موافقته على رفع رأس مال المصرف المتحد إلى 3.5 مليار جنيه، وبلغت النسبة المئوية للارتفاع 99.9%، والمعروف أن المصرف المتحد هو ملك للبنك المركزي المصري الذي يتحكم فيه، وأشارت مصادر إلى أن ذلك الرفع يستهدف جذب المستثمرين لشراء البنك.

سعر الدولار اليوم

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 18.60 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.70 جنيه، فيما يعد تحولا لسعر العملة منذ قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام العملات الأخرى.

سعر اليورو اليوم

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه إلى 19.75 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 19.89جنيه، فيما يعد تغيرا جديدا لسعر اليورو، منذ قرار تعويم الجنيه من البنك المركزي المصري.



أسعار العملات في بنك مصر اليوم السبت 21/1/2017

العملة بنكنوت تحويل

شراء بيع شراء بيع

دولار أمريكي 18.6 18.7 18.6 18.7

يورو 19.7569 19.8962 19.766798 19.90615

جنيه إسترليني 22.7924 22.9708 22.803836 22.9823

فرنك سويسري 18.4469 18.5736 18.456114 18.582928

كرون دنماركي 2.6571 2.6758 2.658433 2.677127

دينار كويتي 60.8878 61.2708 60.885475 61.301426

ريال سعودي 4.9593 4.9839 4.959151 4.986401

دينار أردني 26.2564 26.3806 26.255357 26.39379

دينار بحريني 49.3303 49.5747 49.328458 49.599491

ريال قطري 5.1082 5.1331 5.108012 5.13567

ريال عماني 48.3117 48.5446 48.309857 48.568906

درهم الإمارات العربية 5.064 5.0892 5.063788 5.091761

كرون سويدي 2.0761 2.0907 2.077186 2.091769

كرون نرويجي 2.1877 2.2019 2.18884 2.202981

دولار كندي 14.0134 14.1019 14.020417 14.108948

دولار استرالي 13.9388 14.0741 13.945809 14.0811

ين ياباني 16.1908 16.3308 16.198903 16.339013

سعر الدولار في السوق السوداء

وفي المقابل ارتفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.

ونجح البنك المركزي في السيطرة على سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، واختفت شركات الصرافة من أسواق تداول العملة، منذ بداية قرار تعويم الجنيه رسميا، وخفض قيمته أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي نجح في السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء.

من جهة أخرى، قال البنك المركزي أنه يسمح بأن تتلقى البنوك المحلية، ودائع مالية وقروض مت بنوك دولية ومؤسسات جيدة، وأضاف البنك أن هذه الممارسات يجب أن تأتي بعد تحقيقي معدلات الكفاءة الإنتاجية، وقال البنك في تعليمات جديدة، أن البنوك والمؤسسات الدولية تعرض تمويل البنوك الصغيرة، وهو ما وافق عليه البنك المركزي.

تحديث اليوم السبت 21/1

ما زلنا في انتظار إعلان جديد لبنك مصر، عن أسعار العملات العربية والأجنبية في فروع البنك، حيث من المتوقع حدوث استقرار خلال تعاملات اليوم، حيث يشهد دائما يوم السبت هذه الحالة من الاستقرار النسبي، تمهيدا لعرض الأسعار الجديدة مع بداية التعالات المصرفية يوم الأحد.

شبكةعيونالإخبارية

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