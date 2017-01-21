إرتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21 يناير 2017 في محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم السبت 21/1/2017 عاد وأرتفع 2 جنيه عن أسعار أمس الجمعة، مسجلا ارتفاعًا في بداية الأسبوع، حيث سجل عيار 21 اليوم مبلغ 635 جنيهًا، ويسجل عيار 18 اليوم مبلغ 544 جنيها منذ بداية تعاملات اليوم، حيث شهد انخفاض ملحوظ في آخر تعاملات الأسبوع الماضي لما يقرب من 7 جنيها مسجلا اقل انخفاض امس الجمعة يوم تنصيب الرئيس الأمريكي” دونالد ترامب”

ومن الملاحظ منذ بداية تعاملات الأسبوع الحالي في المعدن الأصفر وأسعاره في محلات الصاغة ارتفاع نحو 2 جنيه عن سعر أمس ومن المتوقع زيادته خلال الأيام المقبلة، ومن الواضح عدم استقرار سعره وتفاوته بين الزيادة والنقصان، وذلك أيضا يحدث في أسعار العملة ولكنها مستقرة منذ أخر يومين بالسبوع الماضي واليوم أيضًا

سعر الذهب اليوم السبت 21-1-2017

أسعار الذهب تسجل ارتفاع اليوم نحو 2 جنيه عن أسعار أمس وتختلف الأسعار من محل صاغة لآخر وهذه متوسط أسعار المعدن الأصفر اليوم السبت الموافق 21 من يناير 2017 في محلات الصاغة بدون مصنعية.

الوحدة السعر بالجنيه المصري

عيار 24 726 جنيها

عيار 22 665 جنيها

عيار 21 635جنيها

عيار 18 544 جنيها

عيار 14 423 جنيها

عيار12 : 363 جنيها

سعر الأوقية 22.570 جنيها

الجنيه الذهب 5080 جنيها

أسعار الكيلو 725,714 جنيها

شبكةعيونالإخبارية

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