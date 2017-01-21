إرتفاع سعر الدولار اليوم السبت 21/1/2017 بالبنوك والسوق السوداء

أرتفع سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنية السبت 21 يناير 2017 بشكل كبير حيث وصل سعره إلي 18.90 كاعلي سعر للدولار بالبنوك، كما جاء الأرتفاع في سعر الدولار بالسوق السوداء أيضاً وليس في البنوك فقط، حيث عادت أمس السوق السوداء للصورة مرة أخرى بعد الهدوء الذي سيطر علي البنوك التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية، فما كان من تجار السوق السوداء فرصة أفضل من هذة لجذب أكبر عدد من مدخرى العملة الأمريكية إليهم.

سعر الدولار اليوم السبت 21-1-2017

قبل الأرتفاع أمس بكان هناك تراجع خلال الاسبوعين الماضيين في البنوك يأتي اعلي سعر للدولار الان ببنك الاهلي الكويتي 18.69، حيث ذلك هو سعر الشراء الأفضل بالبنوك، بينما سعر البيع الأفضل بالبنوك هو 18.35 وهو ببنك فيصل، مع توقعات بأستقرار تلك الأسعار اليوم، هذا الجدول يوضح كل شيئ.



أظهر مُدخلات

ابحث:

البنك سعر الشراء سعر البيع

إتش إس بي سي مصر 18.90 19.25

بنك البركة مصر 18.75 18.85

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.75 18.85

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.75 18.80

المصرف المتحد 18.70 18.85

بنك الإسكندرية 18.69 18.72

البنك التجاري الدولي 18.65 18.75

بنك قناة السويس 18.65 18.85

بنك مصر إيران للتنمية 18.65 18.95

البنك اﻷهلي اليوناني 18.65 18.70

كريدي أجريكول مصر 18.60 18.85

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.60 18.70

البنك العربي مصر. 18.60 18.70

بنك القاهرة 18.55 18.70

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.55 18.69

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.55 18.11

بنك بلوم مصر 18.55 18.20

البنك اﻷهلي المصري 18.50 18.75

بنك مصر 17.95 18.60

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.45 18.60

بنك التعمير والإسكان 18.40 18.65

البنك المركزي المصري 18.37 18.53

البنك المصري الخليجي 18.30 18.40

إظهار 1 إلى 23 من أصل 23 مُدخل

السابقالتالي

ومن المتعارف ان اليوم تعمل الينوك بكامل طاقتها، لذلك قد نرى أى تغيير في سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك الخاصة أو الحكومية في مصر، وكما جرت العادة سوف نتابع معكم منذ بداية اليوم أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر.وتظهر حالة من الهدوء اليوم علي البنوك خلال فترة المعاملات الصباحية، حيث متوقع ان يستمر الهدوء طوال اليوم، مع أحتمالية حدوث تغييراً في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري في قادم الساعات، سنتابع معكم كل جديد في تعاملات البنوك وفي السوق السوداء.قرر تجار السوق السوداء أن يغيرروا سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري حيث أن متوسط سعر الدولار في السوق السوداء اليوم هو 19.00، وذلك السعر يختلف من تاجر إلي اخر ومن مكان إلي مكان اخر، لكنه سعر متداول في العديد من المناطق داخل الجمهورية

التوقعات تشير اليوم إلي أرتفاع سعر الدولار الامريكي مقابل الجنية المصري اليوم حيث كان الأرتفاع بداية من أمس ومن المتوقع أن يستمر اليوم أيصاً علي مدار الأسبوع الحالي، ستكون التغييرات علي الأغلب أن حدثت بعد مرور الفترة الصباحية.

السوق السوداء دائماً ما يكون سعر الدلار مختلف من مكان إلي اخر، او تاجر إلي أخر، لكن الأسعار أرتفعت بعض الشيئ ووصلت إلي 19.10جنية مصري، هذة الأسعار قد تكون بداية في أرتفاعات أخرى بالسوق السوداء الذي يتنافس مع البنوك العاملة بمصر بشكل كبير، لجذب الحصة الأكبر من العملة الأمريكية المتواجدة في السوق.

الأسعار مرتفعة بعض الشيئ الان في مصر، لكن هناك توقعات بالأرتفاع مرة اخري هذا الأسبوع، اليوم سوف يكون يوماً حاسماً لمعرفة ما سيئول إليه سعر الدولار هذا الأسبوع، خاصة مع الطلب المتزايد علي الدولار الأمريكي في السوق المصرفي، بينما نلاحظ أستقرار في سعر الدولار بشكل كبير ومع ارتفاع طفيف مؤخراً.

توقعات للعديد من المحللين الأقتصاديين، ان الأقتصاد المصري يمر بمرحلة حاسمة الأن، حيث أن العملة المصرية عليها في خلال الشهر الجاري مواجهة بعض الصعوبات، لكن ستكون أنفراجه بعد ذلك، بعد دخول حقول الغاز الطبيعي الكتشفة حيز التشغيل، مع بدء الأستثمارات المتوقعة، حيث شير التوقعات إلي صعود الجنية المصري أمام الدولار خلال العام الحالي.

وهناك تضارب كبير في اسعار السوق السواء وأختلافات بين الأسعار في العديد من المناطق في سعر الدولار اليوم، حيث أن الاسعار أرتفعت بعض الشيئ في مناطق السوق الحر، مما يثير البلبة للعديد من المواطنون، منا نشهد تفوق للبنوك الخاصة علي البنوك الحكومية في الأسعار الحالية، ودائماً ما نرى هذا التفوق لتلك البنوك.

لم يتغير سعر الدولار إلي الان، حيث ما زالت الأسعار كما هي، ومن المتوقع حدوث تغييرات اليوم أثناء معاملات الفترة المسائية، سننظر كل جديد من الممكن ان يحدث في سعر الدولار اليوم في مصر، عبر تلك المقالة.

مع أرتفاع سعر الدولار وصعوده المتتالي خلال الفترة الماضية، لاحظنا كثيراً أرتفاع اسعار العديد من السلع والاجهزة الكهربائية واللحوم والدواجن وأسعار المعدن النفيس، كل ذلك متأثراً بأرتفاع العملة الأمريكية مقابل الجنية المصري.

سعر الدولار الان في مصر مستمر علي سعره الذي انهي به المعاملات الأسبوع الماضي، حيث ان اليوم لم يحدث أى تغيير في سعر الدولار إلي الأن، ولكن لا زالت التوقعات تشير إلي احتمالية حدوث تحريك لسعر صرف الدولار مقابل الجنية في الساعات المقبلة.

وشهد الدولار حالة أرتفاع في الأسعار الأيام الأخيرة متأثرا بالطلب على العملة الخضراء، في الوقت حيث إن سوق الصرف قد تعافي ومؤشر الصعود يستمر حيث سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 19.20 جنيها للشراء.

سنكون في متابعة حية لسعر الصرف للدولار بالاسواق والبنوك المصرية مقابل الجنيه في السوق السوداء المصرية حيث أننا قبل كتابة سعر السوق السوداء نقوم بالاتصال بأكثر من تاجر لمعرفة متوسط سعر الدولار العملة الامريكية في البنوك والاسواق الموازية.

سعر الدولار اليوم ما زال علي سعره لم يتغير ويبدو أننانعش حالة من الأستقرار اليوم دعونا ننتظر ما سيحدث في سعر الدولار الان في مصر، تابعوا معنا كل جديد عبر تلك المقالة، حيث من المتوقع تحريك سعر الدولار في الساعات المقبلة.

الأنباء تشير الان إلي نشاط ملحوظ في السوق السوداء وأصبح سعر الدولار به يقترب من 19.40 في العديد من المناطق، لكن نحن نعليم أسعار الدولار دائماً ما تكون في السوق الموازي غير ثابته فانها تختلف من مكان إلي اخر.

انتهت التعاملات الاسبوعية اليوم ، واستقر سعر الدولار علي السعر الذي بدأت به التعاملات البنكية، ويأتي هذا الأستقرار في سعر الدولار هذا الأسبوع نجاحاً للجنية المصري، حيث كانت التوقعات تشير في بداية الأسبوع إلي الصعود لكن الأستقرار كان في البنوك وفي السوق السوداء كان سيد الموقف،

افتتاح تعاملات اليوم السبت في البنوك، يتوقع العديد من الخبراء الافتصادية ان يواصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنية خلال الاسبوع القادم كما كان عليه الحال في نهاية الاسبوع الماضي

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads