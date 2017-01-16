بلجيكا تعرب عن قلقها إزاء تصريحات «ترامب» بشأن حلف الأطلنطي

(أ.ش.أ)

أعربت بلجيكا، اليوم، عن شعورها بالقلق، إزاء التصريحات الصحفية الصادرة عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي وصف فيها حلف الأطلنطي بأنه “بات بلا جدوى” بسبب عجزه عن التصدى للإعتداءات الإرهابية.

وذكرت قناة “روسيا اليوم”، أن ديدييه ريندرز وزير خارجية بلجيكا، أكد أن حلف الأطلنطي مفيد، وأنه سوف يحدد الشخصية التي سوف يتصل بها في الإدارة الأمريكية الجديدة بغرض التأكيد على ذلك.

وكان وزراء خارجية الإتحاد الأوربي، وحلف الأطلنطي قد أعربوا، خلال اجتماعهم فى وقت سابق اليوم، في بروكسل، عن شعورهم بالقلق إزاء تصريحات ترامب التي وصف فيها الناتو، بأنه ” أصبح هرمًا ولا جدوى منه بسبب عجزه عن الوقوف أمام الاعتداءات الإرهابية”.