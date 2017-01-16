محمد صلاح والمحمدى وجابر يشكون من أرضية ملعب مباراة مالى

رسالة الجابون-حاتم رضا

اشتكى ثلاثى المنتخب الوطنى محمد صلاح وأحمد المحمدى وعمر جابر من سوء أرضية ملعب بورتو جنتل بعد معاينته لمدة ١٥ دقيقة بسبب صلابة الأرض وجفاف النجيلة، والتى ستوثر عليهم خلال المباراة، مما جعلهم يبحثون عن حل الأمر الذى دفع محمد صلاح لخلع حذائه حتى يأخد حساسية أرضية الملعب خاصة الفريق لم يتدرب عليه .

تخلف إبراهيم صلاح لاعب وسط المنتخب عن معاينة ملعب المباراة بسبب الحذاء وقام بانتظار اللاعبين خارج الملعب.

كان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قد اصطحب اللاعبين من أجل معاينة الملعب للمشي على النجيلة والتعرف على الأرضية وصلابتها حتي لا تكون هناك مفاجأة لهم أثناء لقاء مالى غدا .

وكانت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻀﺐ انتابت ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﺘﻮﺭ ﻛﻮﺑﺮ، ﺑﻌﺪﻣﺎ علموا أﻥ ﻣﻠﻌﺐ ﺑﻮﺭﺕ ﺟﻨﺘيل، ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨﺔ ﻓﻰ أﻣﻢ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺑﻮﻥ، ﻳﻌﻴﺒﻪ ﻃﻮﻝ ﻧﺠﻴﻠﺔ أﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ وصلابة الارضية.

ﻭﻃﻠﺐ ﻛﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍلإﺩﺍﺭﻯ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﺺ ﺍﻟﻨﺠﻴﻠﺔ، ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ويستعد لاعبو المنتخب الوطنى الأول لمواجهة مالى غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا الجابون 2017.