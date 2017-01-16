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علاء عبد المنعم : خريطة القصر الجمهورى تؤكد مصرية تيران وصنافير

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علاء عبد المنعم : خريطة القصر الجمهورى تؤكد مصرية تيران وصنافير علاء عبد المنعم : خريطة القصر الجمهورى تؤكد مصرية تيران وصنافير

النائب علاء عبد المنعم

قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن خريطة القطر المصرى التى تظهر خلف الرئيس عبد الفتاح بالقصر الجمهورى، تشمل جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر، مشددا على أن حدود الدولة المصرية محددة سلفا من الشمال والجنوب والشرق والغرب.

وتساءل “عبد المنعم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على هوى ”، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، المذاع عبر فضائية “النهار one”، عن الخرائط التى رسمتها هيئة المساحة الجيولوجية المصرية فى عامى 1912/1913، ومن بينها جزيرتى تيران وصنافير مصريتان.

وأكد عضو مجلس النواب أن الخرائط موجودة داخل هيئة المساحة المصرية، والإقليم المصرى محدد سلفا بموجب رسم الحدود الدولية والخرائط والوثائق الرسمية.

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أونا

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