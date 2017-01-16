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مصطفى خاطر يحتفل بوصول متابعيه على إنستجرام لـ2 مليون متابع

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مصطفى خاطر يحتفل بوصول متابعيه على إنستجرام لـ2 مليون متابع مصطفى خاطر يحتفل بوصول متابعيه على إنستجرام لـ2 مليون متابع

الفنان المصري مصطفى خاطر

احتفل الفنان المصري مصطفى خاطر، نجم برنامج «»، مع جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بوصول عدد متابعيه على الموقع لـ 2 مليون.

مصطفى خاطر، عبر عن سعادته الكبيرة بهذا العدد قائلًا: «شكرا لكل الفانز اللي بيحبوني ويدعموني ويارب اكون دايما عند حسن ظنكم واكون قد الثقة دي».

من ناحية أخرى، يشارك مصطفى خاطر، في فيلم «هروب اضطراري»، مع النجم الكبير أحمد السقا، وذلك بعد نجاحه في عدد من الأعمال الفنية اليت شارك فيها وهي فيلم «أوشن 14»، و«جحيم في الهند»، «حسن وبقلظ»، بالإضافة إلى مشاركته في الدراما مثل «دلع بنات»، «لهفة»، «راجل وست ستات»، و «نيللي وشيريهان»، بالإضافة إلى نجاحة في تقديم عروض مسرح مصر.

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