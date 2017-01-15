أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عمدة قرية بسوهاج لاحتجازه مواطنا والتعدى عليه.. وحبسه 4 أيام

Google+ Print
القبض على عمدة قرية بسوهاج لاحتجازه مواطنا والتعدى عليه.. وحبسه 4 أيام القبض على عمدة قرية بسوهاج لاحتجازه مواطنا والتعدى عليه.. وحبسه 4 أيام

>سوهاج محمود مقبول

تمكن العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على عمدة خارفة جرجا، تنفيذا لقرار نيابة سوهاج الكلية بضبطه وإحضاره لقيامه فى غضون شهر نوفمبر عام 2016 بدون وجه حق باحتجاز مواطنا وأهليته والتعدى عليهم بالضرب بسبب خلافات الجوار.

 

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء محب حمزة يفيد بتقدم مواطن ببلاغ يتهم فيه عمدة القرية باحتجازه وأهليته داخل مقر العمودية والتعدى عليهم.

 

ونظرا لما تشكله الواقعة من مردود سلبى لدى المواطنين بالقرية تم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية قادها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج، بالاشتراك مع ضباط مركز شرطة جرجا، وتمكن من إلقاء القبض على محمد. ع. ع. أ عمدة قرية خارفة جرجا، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى واقعة التعدى والاحتجاز بدون وجه حق.

 

وبمواجهته بما توصلت إليها التحريات على الواقعة وبلاغ المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد له فى الميعاد.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365