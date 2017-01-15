القبض على عمدة قرية بسوهاج لاحتجازه مواطنا والتعدى عليه.. وحبسه 4 أيام

سوهاج محمود مقبول

تمكن العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على عمدة خارفة جرجا، تنفيذا لقرار نيابة سوهاج الكلية بضبطه وإحضاره لقيامه فى غضون شهر نوفمبر عام 2016 بدون وجه حق باحتجاز مواطنا وأهليته والتعدى عليهم بالضرب بسبب خلافات الجوار.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء محب حمزة يفيد بتقدم مواطن ببلاغ يتهم فيه عمدة القرية باحتجازه وأهليته داخل مقر العمودية والتعدى عليهم.

ونظرا لما تشكله الواقعة من مردود سلبى لدى المواطنين بالقرية تم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية قادها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج، بالاشتراك مع ضباط مركز شرطة جرجا، وتمكن من إلقاء القبض على محمد. ع. ع. أ عمدة قرية خارفة جرجا، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى واقعة التعدى والاحتجاز بدون وجه حق.

وبمواجهته بما توصلت إليها التحريات على الواقعة وبلاغ المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد له فى الميعاد.