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المقاصة يقترب من ضم كريم ممدوح صانع ألعاب دجلة

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المقاصة يقترب من ضم كريم ممدوح صانع ألعاب دجلة المقاصة يقترب من ضم كريم ممدوح صانع ألعاب دجلة

>كتب سليمان النقر

دخل مسئولو نادى المقاصة في مفاوضات جادة مع كريم ممدوح صانع ألعاب وادى دجلة من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق الدجلاوى هذا الموسم.

كان المقاصة قد حسم تعاقده مع الثنائى رجب نبيل مدافع دجلة والغانى جون أنطوى مهاجم الهلي والمعار حتى نهاية الموسم الجارى.

ويبحث المقاصة التعاقد مع كريم ممدوح لزيادة الفاعلية الهجومية في خط الهجوم باعتباره من العناصر الشابة المميزة والذى ينتظرهم مستقبل طيب في الفترة المقبلة.


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