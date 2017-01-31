مكياج ساحر يجعلك أصغر بـ 10 سنوات

هناك بعض الخدع التجميلية التي ستجعلك تبدين أصغر سناً ممّا أنت عليه بالتأكيد، فلتتعرفي إليها مع "سيِّدتي نت" لإطلالة أكثر شباباً وحيويةفي هذا الشتاء، ومنها:

المكياج الهندي الأجمل مع أحلام

1-الحواجب الكاملة: ستظهر الحواجب جمال وجهك وتألقه،خصوصاًإذا كانت الحواجب كاملة.فالحاجبان الكاملان هما أكثر من يستطع أن يعطي من حولك انطباعاً بشبابك وحيويتك،وكلّ ما عليك فعله هو استخدام قلم الحواجب لملء فراغات حاجبيك، واحرصيعلى أن يكون لون قلم الحاجب قريباً من لون حاجبيك الأصلي لتبدو نظرتك طبيعية عفوية.

2-الهالات السوداء:احرصي على وضع كريم إخفاء العيوب حول عينيك لإخفاء الهالات السوداء قبل خروجك من المنزل، ولا تنسي أن تضعي كريم العين قبل النوم لتجديد بشرتك وإخفاء الخطوط الدقيقة بها.

3-إخفاء خطوط الفم والأنف: قومي بوضع البودرة الخاصّة بك بعد كريم الأساس على بشرتك مع التركيز على أماكن التجاعيد الموجودة حول الفم والأنف لإخفاء هذه الخطوط.

4-لإخفاءنحافة الوجه: قومي بوضع اللون البرونزي اللامع على بشرتك بعد وضع كريم الأساس لإبراز جمال وتألق وجهك.

5-ترطيب البشرة: احرصي دائماً على الحصول على بشرة رطبة باستخدام كريم الترطيب المناسب لنوع بشرتك مع ترطيبها مرتين يومياً،ثمّ تكرار الترطيب بعد الحمام. وإذا غسلت بالماء أو تعرّضت للهواء،فلا تنسي شرب الكثير من الماء يومياً ما لا يقلّ عن لترين.

6-الخدود الوردية: احرصي دائماً على وضع اللون الوردي على خدّيك لإظهار نضارة بشرتك وشبابها.

7-الشفاه الطبيعية: قومي دائماً بوضع أحمر الشفاء القريب من لون شفتيك حتى تظهري بمظهر طبيعي ومتألق.