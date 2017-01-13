قناع البابونج أفضل ترطيب للبشرة في الشتاء

قد يشعر البعض بالإحباط في فصل الشتاء نتيجة جفاف البشرة ومظهرها الباهت الخالي من الحيوية، فكيف يمكنك التخلي عن هذا الشعور؟

"سيِّدتي نت" ينصحك بضرورة اتباع بعض العادات السليمة التي ستزيد من تألق ونضارة بشرتك في هذا الشتاء، ولا تقلقي إذا كان وقتك ضيقاً، فهذه النصائح ستكون سريعة وغاية في السهولة، وإليك التفاصيل في ما يأتي:

قد يعجبك: الحلبة أقوى خلطة لتكبير الصدر1-قناع البابونج: البابونج من العناصر المفيدة جداً للبشرة، فهو علاج فعال للتخلص من الجفاف، ويعمل على تلطيف البشرة، خصوصاً البشرة الحساسة. كلّ ما عليك فعله هو وضع أكياس البابونج الرطبة على أماكن جفاف البشرة واحمرارها، كما يمكنك مزج أعشاب البابونج مع ملعقة من العسل، ووضع المزيج على بشرتك لبعض الوقت، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

2-تجنب العادات السيئة: من أكثر العادات الشتوية السيئة لمس البثور وفرقعتها، مما يزيد من سوء حالتها، الأمر الذي قد يدمّر مظهر بشرتك، فتخلّي عنه فوراً.

3-إزالة المكياج في الوقت المناسب: قومي بإزالة المكياج كل ليلة قبل النوم بالغسول المناسب لبشرتك.

4-الماء: قومي بشرب لترين من الماء يومياً، كما عليك شرب العصائر الطبيعية أو أكل الفواكه بكثرة؛ لأن لها تأثيراً مباشراً في نضارة ورونق بشرتك.

5-تطهير البشرة: اختاري القناع المناسب الذي يزيد من حيوية البشرة ويساعدها على التخلص من السموم والأوساخ التي تؤدي إلى جفافها. ومن أكثر الأقنعة المفيدة للبشرة قناع الطين، فهو كالسحر في تجديد البشرة وإكسابها النعومة والنضارة.

6-الزيوت الطبيعية: قومي بترطيب بشرتك باستخدام الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون وزيت جوز الهند لترطيبها ترطيباً عميقاً.

7-استخدام الفرشاة الجافة: قومي بتدليك بشرتك بالفرشاة الخشنة الخاصة بك لتحسين الدورة الدموية، كما أن التدليك يقلل من السيلوليت.