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حظك اليوم برج الجدي ليوم الجمعة 13 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجدي ليوم الجمعة 13 يناير 2017 حظك اليوم برج الجدي ليوم الجمعة 13 يناير 2017

برج الجدي

مهنياً: يدعوك هذا اليوم الى الاستراحة والاهتمام بالشأن العائلي وتخفيف النمط، فالجو لا يلائمك بل يتحدث عن إرباك وبعض التشنّجات

عاطفياً: تبدو الاتصالات جيدة وقد تقوم بسفر او تحضر لمشروع او تعرف موعدًا غراميًا مميزًا

صحياً: الأجواء الإيجابية تدفعك إلى المزيد من العمل والنشاط وتمدك بالحيوية الممتازة

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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