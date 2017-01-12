حظك اليوم برج القوس ليوم الجمعة 13 يناير 2017

برج القوس

مهنياً: قد يشير هذا اليوم إلى فترة مميزة تنقلب فيها الأوضاع لمصلحتك ويسطع نجمك أين حللت وتكون حديث الجميع

عاطفياً: علاقة واعدة مع أحد الأشخاص وتتفقان على أمور كثيرة وتتحليان بالذكاء وحب المعرفة

صحياً: عليك الاهتمام بجسمك واخرج الى الطبيعة واستنشق الهواء النقي

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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