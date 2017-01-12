حظك اليوم برج الميزان ليوم الجمعة 13 يناير 2017

برج الميزان

مهنياً: يغلق هذا اليوم بعض الأبواب حتى نهاية الشهر، ويحذّرك من الصدامات والخيبات الكبيرة والمرّة

عاطفياً: تعود الامور إلى مجاريها مع الشريك بعدما تفهم وجهة نظرك

صحياً: سارع إلى تنظيم أعمالك وخذ قسطاً وافراً من الراحة والنوم

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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