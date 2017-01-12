أخبار عاجلة

مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» -
بسبب الرياح.. انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة بسوهاج -
مساء dmc - تعليق أسامة كمال على حواره مع زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية .. هى في حالة صدمة -
زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا -
مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الأسد ليوم الجمعة 13 يناير 2017

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد ليوم الجمعة 13 يناير 2017 حظك اليوم برج الأسد ليوم الجمعة 13 يناير 2017

برج الأسد

مهنياً: يكون هذا اليوم مسرحاً لمفاوضات غنية ولقاءات مع اشخاص مميّزين، ولعروض جيدة على الأرجح

عاطفياً: تربطك بأحد مواليد برجك صداقة قديمة، قد تتحول إلى مشاعر أعمق، فحب

صحياً: حان الوقت للتركيز على النشاطات الخارجية من سفر ونزهات ورحلات ترفيهية

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى