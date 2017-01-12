حظك اليوم برج الأسد ليوم الجمعة 13 يناير 2017

برج الأسد

مهنياً: يكون هذا اليوم مسرحاً لمفاوضات غنية ولقاءات مع اشخاص مميّزين، ولعروض جيدة على الأرجح

عاطفياً: تربطك بأحد مواليد برجك صداقة قديمة، قد تتحول إلى مشاعر أعمق، فحب

صحياً: حان الوقت للتركيز على النشاطات الخارجية من سفر ونزهات ورحلات ترفيهية

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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