حظك اليوم برج الثور ليوم الجمعة 13 يناير 2017

برج الثور

مهنياً: يمكن أن يطرأ ما يبلبل الأجواء قليلاً، ما يعني مشكلة أمام تحقيق بعض الإنجازات، وضرورة إعادة النظر في بعض التفاصيل

عاطفياً: قد تبقى في وضع انتظار جواب او ردّ على طلب او اقتراح تقدمت به من الشريك

صحياً: توتر في الأعصاب، حاول الاسترخاء أو خفف عنك الضغط قليلاً في العمل



ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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