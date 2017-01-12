حظك اليوم برج الحمل ليوم الجمعة 13 يناير 2017

برج الحمل

مهنياً: يولّد هذا اليوم غليانًا في حياتك، أو يقلب المعايير ويزوّدك حيوية مضاعفة وحوافز كثيرة وانفعالات يجب أن تضبطها

عاطفياً: تستعيد علاقتك الجيدة بالشريك بعد زوال سوء التفاهم الأخير

صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين، واستعد قوتك المعنوية ثم عد إلى حياتك اليومية المعتادة

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads