مناهج علم الإدارة و كيفية تطبيقها لتحقيق الربح .

هل سمعت يوما ما عن علم الادارة ؟



علم الادارة هو أحد العلوم الانسانية الحديثة و قد أهتم بالطريقة المثلى للقيام بالأعمال داخل المؤسسات. و يمكن بالطبع تعريفة بعدة تعريفات منها:

- مجموعة من القواعد و المبادىء العملية التى تهتم بالاستخدام الأمثل للموارد من قبل المؤسسات لتحقيق هدف المؤسسة.

- هى علم و فن انجاز الاعمال من خلال الآخرين عن طريق تحفيزهم و توجيهم بالشكل الملائم.

و قد برع فى هذا المجال العديد من العلماء ابرزههم فريدريك تايلور ، هنرى فايلول ، ادم سميث و انصحك بقراءه سيرتهم الذاتية.

و يوجد عدد من المناهج الادارية و التى هى مجموعة من الاساليب العلمية التى كونت مجموعة من النظريات ، و يمكن ان نصنف الفكر الادارى الى اربعة مناهج اساسية و هى:-

• المنهج الكلاسيكى: ظهر هذا المنهج فى القرن التاسع عشر و يقوم على الصرامة و البناء الادارى و تجاهل الموارد البشرية فى التعامل معها باعتبارها نفسا بشريا.

• المنهج السلوكى: و هو المنهج الذى يناقص المنهج الكلاسيكى فهو يهتم بالموارد البشرية بشكل كبير.

• المنهج الحديث: ظهر هذا المنهج الحديث بناء على الادارة بالاهداف و هو المبدأ الذى يركز على كيفية تحقيق المؤسسة لاهدافها و يعتمد هذا الاسلوب على المشاركة الديموقراطية و يبدأ بتحديد الأهداف و الوسائل التى ستساعد فى تحقيقها ، و الرابط التالى يوضح كيفية تحديد الاهداف و خصوصا فى المجال المالى و هو موضع الحديث

فانصحك بقيادة استثماراتك المالية باسلوب الادارة بالاهداف ، فابدا بتحديد هدفك المالى الذى تسعى للوصول اليه. ثم ضع خطة لتحقيق هذه الأهداف المالية ، و على اساس الأهداف يجب تحديد المصدر الذى ستعتمد عليه فى اتخاذ المعلومات.

بخصوص كل الاستثمارات و المعلومات المالية و الاقتصادية انصحك بزيارة هذا الرابط

فهو يوضح البنية التحتية المعلوماتية لاى مشروع استثمارى قائم على اهداف محققة مسبقة بناء على خطة زمنية.

شبكةعيونالإخبارية

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