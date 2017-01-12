أخبار عاجلة

مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
الأمين المساعد لـ«المحافظين»: التكفيريون يريدون إحراج الرئيس -
انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني» -
زوجة «انتحاري المرقسية»: «الجميع يشهد بأخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس» -
بسبب الرياح.. انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة بسوهاج -
مساء dmc - تعليق أسامة كمال على حواره مع زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية .. هى في حالة صدمة -
زيدان: لم نحسم التأهل.. وواجهنا حارسًا عملاقًا -
مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

مناهج علم الإدارة و كيفية تطبيقها لتحقيق الربح .

Google+ Print
مناهج علم الإدارة و كيفية تطبيقها لتحقيق الربح . مناهج علم الإدارة و كيفية تطبيقها لتحقيق الربح .

هل سمعت يوما ما عن علم الادارة ؟


علم الادارة هو أحد العلوم الانسانية الحديثة و قد أهتم بالطريقة المثلى للقيام بالأعمال داخل المؤسسات. و يمكن بالطبع تعريفة بعدة تعريفات منها:
- مجموعة من القواعد و المبادىء العملية التى تهتم بالاستخدام الأمثل للموارد من قبل المؤسسات لتحقيق هدف المؤسسة.
- هى علم و فن انجاز الاعمال من خلال الآخرين عن طريق تحفيزهم و توجيهم بالشكل الملائم.
و قد برع فى هذا المجال العديد من العلماء ابرزههم فريدريك تايلور ، هنرى فايلول ، ادم سميث و انصحك بقراءه سيرتهم الذاتية.
و يوجد عدد من المناهج الادارية و التى هى مجموعة من الاساليب العلمية التى كونت مجموعة من النظريات ، و يمكن ان نصنف الفكر الادارى الى اربعة مناهج اساسية و هى:-
• المنهج الكلاسيكى: ظهر هذا المنهج فى القرن التاسع عشر و يقوم على الصرامة و البناء الادارى و تجاهل الموارد البشرية فى التعامل معها باعتبارها نفسا بشريا.
• المنهج السلوكى: و هو المنهج الذى يناقص المنهج الكلاسيكى فهو يهتم بالموارد البشرية بشكل كبير.
• المنهج الحديث: ظهر هذا المنهج الحديث بناء على الادارة بالاهداف و هو المبدأ الذى يركز على كيفية تحقيق المؤسسة لاهدافها و يعتمد هذا الاسلوب على المشاركة الديموقراطية و يبدأ بتحديد الأهداف و الوسائل التى ستساعد فى تحقيقها ، و الرابط التالى يوضح كيفية تحديد الاهداف و خصوصا فى المجال المالى و هو موضع الحديث
فانصحك بقيادة استثماراتك المالية باسلوب الادارة بالاهداف ، فابدا بتحديد هدفك المالى الذى تسعى للوصول اليه. ثم ضع خطة لتحقيق هذه الأهداف المالية ، و على اساس الأهداف يجب تحديد المصدر الذى ستعتمد عليه فى اتخاذ المعلومات.

بخصوص كل الاستثمارات و المعلومات المالية و الاقتصادية انصحك بزيارة هذا الرابط
فهو يوضح البنية التحتية المعلوماتية لاى مشروع استثمارى قائم على اهداف محققة مسبقة بناء على خطة زمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة.

البنك المركزي يصدر بيان يكشف عن انخفاض الدولار إلى هذا المستوى خلال أسبوع.. ويكشف عن مفاجأة هي الأكبر في السنوات الستة الأخيرة.