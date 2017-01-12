التسويق الالكتروني وابعاده

بالتأكيد كلنا سمعنا او اعترضت طريقنا كلمة "الاستثمار" ، الاستثمار له معان كثيرة و اليك موجز عن معانى الاستثمار.

الاستثمار على المستوى الاقتصادى هو الانفاق الرأسمالى على المشروعات الجديدة فى كل القطاعات لبناء بنية تحتية متميزة..

الاستثمار على المستوى الشخصى ، هو أضافة طاقات و خبرات و معلومات جديدة الى الكيان الاصلى الموجود حاليا من أجل تحقيق تقدم و نمو فى مجال معين و يؤثر على مجالات آخرى و ذلك لزيادة العمر الأفتراضى للعمل الذى سوف يقوم به هذا الكيان..

لذلك فالاستثمار لا يعنى ابدا الاستثمار فى المشاريع القومية و الاقتصادية لتحسين الحالة المادية فقط ، و لكن الاستثمار ايضا يمكن ان يكون فى شخصك من البداية.

الاستثمار الشخصى بالتأكيد سيزيد فاعلية و كفاءه الاستثمار الاقتصادى ، بمعنى انك اذا قررت الاستثمار فى نفسك و امكانياتك و معلوماتك ستزيد من قدرتك على اقتناص الفرص و زيادة ارباحك.

و أول طرق الاستثمار الشخصى هى ان تجنى الكثير من المعلومات المتعلقة بالمجال الاقتصادى و وضعها فى الاهتمام ، ففى موقع سنجد قصه التاجر الذى زاد من ارباحه و ذلك بسبب المعلومات التى اكتسبها و زادت خبراته بسببها .

تانى طرق الاستثمار الشخصى هى الفرص التدريبية التى تتيح لك اكتساب كل المعلومات التجارية و الاقتصادية و ذلك بشكل اكاديمى ممنهج و مدروس و له ثقل و وزن و معتمد ايضا من كل الجهات المسؤلة.

ثالث و أهم طرق الاستثمار الشخصى هو الاعتماد على مصدر معين من هذه المعلومات لذلك انصحك بالنظر و فحص الرابط التالى

ستجد فيه لمحة عن المصدر الموثوق فيه من أجل تطوير نفسك و الاستثمار فى نفسك أولا قبل الاستثمار فى مشروع او زيادة الارباح ، و كما ستجد فى شعار الموضوع الذى فى هذا الرابط ان "ارباحك بنقرة زر" .. هذا بالطبح صحيح .. ارباحك بنقرة زر "فى نفسك أولا ثم فى المشروع الذى تطمح فى ان تحققة"

شبكةعيونالإخبارية

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