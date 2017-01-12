موجز اخبار الساعة 1.. سامح شكرى من ألمانيا: لن نتدخل عسكريا بسوريا

سامح شكرى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تصريحات سامح شكرى وزير الخارجية الذى أكد أن مصر لن تتدخل عسكريا بسوريا، مشددا أن علاقة مصر بالمملكة العربية قائمة على الاحترام، كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قرض البنك الدولى، علاوة على إحالة النائب العام مستشار وزير الصحة وموظف للجنايات لتلقى 4 ملايين جنيه رشوة، وغيرها من الأخبار المهمة..

وفيما يلى موجز أخبار الساعة الواحدة ظهرا..

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن العلاقات بين مصر والسعودية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح والتوافق فى الرؤى قدر الإمكان، فى إطار من التعاون والتشاور والتنسيق.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالموافقة على اتفاقية قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الأول للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ مليار دولار أمريكى والموقع بالقاهرة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وقد نشر القرار فى الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم، الخميس، بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة .

قالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر أن تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل يتحقق من خلال الاستخدام الأمثل لرأس المال البشرى من شباب مصر، وهو ما يتطلب التحول من الاقتصاد الذى يعتمد على الكفاءة إلى اقتصاد مبنى على مزيد من الابتكار والأفكار الجديدة الرائدة لزيادة الإنتاج.

رغم أن حكمه لم يبدأ رسميا بعد، إلا أن الرئيس الأمريكى المنتخب يستبق دخوله إلى البيت الأبيض بمجموعة من الصراعات والانقسامات التى لا مثيل لها فى تاريخ أمريكا المعاصر، بعضها مع قادة لم يختارهم مثل مسئولى أجهزة الاستخبارات المختلفة الذين دخلوا فى صراع مفتوح معه حول روسيا ومزاعم تجسسها عليها واختراقها للانتخابات الأمريكية. لكن المثير أن بعض من رشحهم ترامب لتولى المناصب الرئيسية فى حكومته المرتقبة بدأوا يختلفون معه.

أفادت مصادر إسرائيلية بأن الشرطة استجوبت زوجة رئيسة الوزراء الإسرائيلى سارة نتنياهو، فى إطار تحقيق فى ما تردد عن قبولها هدايا من أثرياء.

أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، عن تعديل سعر البيع للمستهلك لسجائر كليوباترا كوين "ورقية" من 1050 قرشاً إلى 1200 قرش، ورفع سعر كليوباترا سوبر من 1250 قرشاً إلى 1275 قرشاً.

شهدت مدرسة الشهيد بركات الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، اليوم الخميس، تعدى ولى أمر طالبة على المعلمين بالسب، عندما طالبت إحدى المعلمات نجلته الطالبة بالمدرسة بإزالة المكياج "الميك آب" المبالغ فيه فى وجهها أثناء دخولها لجنة الامتحانات، ولكن الطالبة رفضت بأسلوب غير لائق، وعندما سمع ولى الأمر مطالبة المعلمة لنجلته بإزالة المكياج من وجهها ثار وتعدى على المعلمين بالسب.

اجتمعت الدول الإفريقية والتجمعات الاقتصادية الإقليمية بالاتحاد الإفريقى، التى حضرت قمة فاليتا المعنية بالهجرة فى شهر نوفمبر 2015، فى الغردقة - مصر فى 10-11 يناير الجارى، للمناقشة والتحضير لاجتماع كبار المسئولين حول مجريات تنفيذ خطة عمل فاليتا المشتركة، المقرر عقده فى مالطا خلال شهر فبراير المقبل.

استيقظ سكان منطقة مساكن سوزان بالدويقة، على جريمة بشعة هزت أركان المنطقة، عقب قيام زوج بذبح زوجته وطفلته 4 سنوات بدعوى الشك فى سلوك الزوجة وخلافاتها الدائمة مع أسرته.

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، أول حكم قضائي يلزم الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر في نوفمبر الماضي، وتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 سنوات.

قالت مصادر مطلعة إن كريستوفر ستيل الذى كتب تقارير تزعم أن عملاء روسيا جمعوا معلومات مثيرة للشبهات عن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب هو ضابط سابق بجهاز المخابرات البريطانية.

تترقب الجماهير المصرية بعد أيام قليلة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التى يشارك بها الفراعنة بعد غياب استمر 6 سنوات بسبب الخروج من الأدوار التمهيدية للبطولة، وقبل انطلاق البطولة نستعرض 7 غرائب واجهها الفراعنة خلال مشاركتهم فى الأمم الأفريقية.

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن سلطات البلدية فى أنقرة، ستدفن جثة قاتل السفير الروسى لدى تركيا.

بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم "مولانا" للنجم عمرو سعد، سواء على المستوى الجماهيرى والإيرادات أو النقدى، والضجة التى أثيرت حوله، ومطالبة أحد أعضاء البرلمان بإيقاف عرضه، ومحاولة بعض أعضاء الحركة السلفية الاصطياد فى الماء العكر، والظهور فى الإعلام بحجة أن الفيلم لا يعجبهم، حرص "اليوم السابع" على إقامة ندوة لبطل عمرو سعد ومخرجه مجدى أحمد على، لمناقشة الأداء المبهر لبطله وكيفية استعداده لشخصية الشيخ حاتم الشناوى، والتطرق لتفاصيل السيناريو والإخراج مع مجدى أحمد على، والقصة التى كتبها إبراهيم عيسى.. وفيما يلى نص "الندوة"..

أطلقت شركة فيس بوك مشروعا جديدا للتعاون مع الصحفيين حول العالم، وقال مدير فيس بوك للمنتجات " Fidji Simo" عبر المدونة الخاصة بالشركة على الإنترنت "سوف نتعاون مع وكالات الأنباء العالمية لتطوير المنتجات والمحتوى الإخبارى بشكل عام، وتعلم الطرق التى يمكن أن تكون بها فيس بوك شريك أفضل لهم، والعمل مع الناشرين حول الطريقة التى تساعدنا فى تزويد الناس بالمعرفة التى يحتاجونها فى العصر الرقمى الحديث".

اختارت صحيفة "الكوريرى ديللو سبورت" الايطالية، محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى روما الايطالى، ضمن أفضل 15 لاعباً فى العالم أصحاب الـ 25 عاماً.

حمل التصنيف الشهرى الصادر اليوم، الخميس، من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أخباراً سعيدة للمنتخب المصرى، قبل 48 ساعة على انطلاق فعاليات النسخة الـ31 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الجابون.

48 ساعة على بدء منتخب كرة اليد مواجهاته بمونديال فرنسا، المقرر انطلاقه اليوم وسط آمال كبيرة من الجماهير المصرية فى تحقيق نتائج إيجابية.