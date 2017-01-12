أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 12/1/2017 في الأسواق المصرية

بعد قرار شركات الحديد تثبيت أسعارها منذ بداية هذا العام لشهر يناير الحالي، لم يطرأ أي تغيير على أسعار الحديد، فقد استقرت على ذات الاسعار التي سجلتها، منذ ارتفاعها ، وهي ثابتة، وكان ذلك نتيجة لتراجع سعر الدولار في الأيام الماضية القليلة، سواء في البنوك الرسمية والعاملة في مصر، أو في السوق السوداء، غير أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الحديد فيما إذا واصل الدولار ارتفاعه كما حدث بالأمس.

وفيما يلي جدول بمتوسط أسعار الحديد اليوم حسب آخر تحديث للأسعار.

أسعار الحديد اليوم الخميس 12 يناير:

الشركة البائعة

سعر الطن الواحد بالجنيه المصري

حديد عز

10400

حديد الدخيلة

10100

حديد بشاي

10380

حديد العتال

10300

حديد عطية

10300

حديد سرحان

10100

حديد الكومي

10100

حديد المصريين

10450

حديد المعادي

10050

حديد العشري

10100

حديد اركو

9550

حديد قوطة

9650

حديد الجيوشي

10100

حديد اكتوبر

9600

حديد بيانكو

9650

حديد المراكبي

10150



متوسط أسعار الاسمنت اليوم الخميس 12 يناير:

تراجعت أسعار الاسمنت لدى بعض شركات ومصانع الاسمنت، بشكل ملحوظ وتراوح ما بين 3 و 15 جنيه، وكان أكبر تراجع سجلته الشركة العربية للاسمنت بفارق 15 جنيه، في حين بقيت الاسعار على حاله لدى البعض الآخر من الشركات، واليوم سجلت ذات الأسعار التي أقفلت عليها بالأمس دون أي تغيير يذكر وفيما يلي جدول بأسعار الاسمنت حسب آخر تحديث للأسعار:

الشركة البائعة

سعر الطن الواحد بالجنيه المصري

الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح

818

الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر

790

شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير

773

اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك

788

اسمنت اسيك المنيا منتج حورس

773

اسمنت النهضة منتج الصخرة

738

اسمنت وادى النيل منتج المصرى

750

لافارج للاسمنت منتج المخصوص

800

اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان

743

اسمنت العريش منتج العسكرى

748

اسمنت سيناء منتج سيناء

748

الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر

763

رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران

713

السويس للاسمنت منتج السويس

795

أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة

795

أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو

738

اسمنت حلوان منتج حلوان

795

اسمنت شورى منتج شورى

743

مصر بنى سويف

773

السويدى

795

جنوب الوادى

760

بنى سويف منتج تايتان

748

مصر للاسمنت قنا منتج المسلة

748

يجدر التنبيه إلى أن الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل

شبكةعيونالإخبارية

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