أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 12/1/2017 في الأسواق المصرية

بعد قرار شركات الحديد تثبيت أسعارها منذ بداية هذا العام لشهر يناير الحالي، لم يطرأ أي تغيير على أسعار الحديد، فقد استقرت على ذات الاسعار التي سجلتها، منذ ارتفاعها ، وهي ثابتة، وكان ذلك نتيجة لتراجع سعر الدولار في الأيام الماضية القليلة، سواء في البنوك الرسمية والعاملة في مصر، أو في السوق السوداء، غير أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الحديد فيما إذا واصل الدولار ارتفاعه كما حدث بالأمس.
وفيما يلي جدول بمتوسط أسعار الحديد اليوم حسب آخر تحديث للأسعار.
أسعار الحديد اليوم الخميس 12 يناير:
الشركة البائعة
سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
حديد عز
10400
حديد الدخيلة
10100
حديد بشاي
10380
حديد العتال
10300
حديد عطية
10300
حديد سرحان
10100
حديد الكومي
10100
حديد المصريين
10450
حديد المعادي
10050
حديد العشري
10100
حديد اركو
9550
حديد قوطة
9650
حديد الجيوشي
10100
حديد اكتوبر
9600
حديد بيانكو
9650
حديد المراكبي
10150
متوسط أسعار الاسمنت اليوم الخميس 12 يناير:
تراجعت أسعار الاسمنت لدى بعض شركات ومصانع الاسمنت، بشكل ملحوظ وتراوح ما بين 3 و 15 جنيه، وكان أكبر تراجع سجلته الشركة العربية للاسمنت بفارق 15 جنيه، في حين بقيت الاسعار على حاله لدى البعض الآخر من الشركات، واليوم سجلت ذات الأسعار التي أقفلت عليها بالأمس دون أي تغيير يذكر وفيما يلي جدول بأسعار الاسمنت حسب آخر تحديث للأسعار:
الشركة البائعة
سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح
818
الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر
790
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير
773
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك
788
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس
773
اسمنت النهضة منتج الصخرة
738
اسمنت وادى النيل منتج المصرى
750
لافارج للاسمنت منتج المخصوص
800
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان
743
اسمنت العريش منتج العسكرى
748
اسمنت سيناء منتج سيناء
748
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر
763
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران
713
السويس للاسمنت منتج السويس
795
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة
795
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو
738
اسمنت حلوان منتج حلوان
795
اسمنت شورى منتج شورى
743
مصر بنى سويف
773
السويدى
795
جنوب الوادى
760
بنى سويف منتج تايتان
748
مصر للاسمنت قنا منتج المسلة
748
يجدر التنبيه إلى أن الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقلإعلان - Ads إعلان - Ads