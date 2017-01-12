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حظك اليوم برج العقرب الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انظر لعلاقة حبك بموضوعية

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انظر لعلاقة حبك بموضوعية حظك اليوم برج العقرب الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انظر لعلاقة حبك بموضوعية

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نقدم لمولود على الصعيد المهني والعاطفي والصحي وهو البرج الذى يتميز بشخصية هادئة للغاية ويتميز بأنه صادق وشديد الغيرة جدًا.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني:

تشعر بالإنزعاج فى العمل واليوم ستواجه موجة من الاستفزازات، فحاول أن تتمسك بهدوئك وتحتفظ به وتحلى بالصبر حتى تمر هذه المرحلة والتي يتوقع أن تنتهي فى فترة قريبة للغاية.

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تحتاج إلى خلع النظارات الوردية التى تنظر بها لعلاقتك الحالية وأن تتخذ خطوة جذرية ضرورية لهذه المرحلة، وألا تستجيب لأية ضغوط اجتماعية فقط ضع نصب عينيك أنك يجب أن تكون سعيدًا.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

سر الشباب لا يكمن فى أية جراحات أو علاجات فقط اتبع نظامًا غذائيًا صحيحًا وتجنب الوجبات السريعة وكل الكثير من الفواكه والخضار واشرب الكثير من الماء وستجد أن الأمور تحسنت للغاية بالنسبة لك وينعكس ذلك حتى على مظهرك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

تتلقى اتصالاً من صديق قديم أو أحد أفراد الأسرة والذي يعيدك إلى المسار الصحيح في المجال المهني أو الشخصى، وإذا كنت تحاول الحصول على وظيفة أو مشروع فحاول ألا تتمسك بالطرق التقليدية وكن أكثر ابتكارًا.


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مصر 365

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