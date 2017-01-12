أخبار عاجلة

مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستتراكم معظم القضايا على رأسك اليوم

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستتراكم معظم القضايا على رأسك اليوم حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستتراكم معظم القضايا على رأسك اليوم

> كتبت مى الشامى

نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتمتع بذكاء فطرى ويعشق الانطلاق، حتى أنه يكره أن يكون فى منصب قيادى ويفضل على ذلك أن يبذل مجهودًا فى تحقيق الإنجاز فى العمل.

 

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

 

كن حذرا فى التعامل مع أموالك ، على الرغم من أن النفقات الفردية الخاصة بك صغيرة، وتحتاج للحد من الإنفاق الخاص بك إذا كنت ترغب فى تجنب خطورة مشكلة مالية في المستقبل، ويجب أن تبدأ أيضا فى البحث عن وسائل إضافية لزيادة الدخل الخاص بك.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

 

كنت تتعالى على مشاعرك ، ولكن ستقابل شخص يجذبك عاطفيا، لكن لا يجب أن تميل له بسرعة  حتى لا تتعرض لخيبة أمل .

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

 

صحتك الجسدية قد تكون جيدة، ولكن الشيء نفسه لا يمكن أن يقال عن الحالة العقلية الخاصة بك، لقد قضيت أكثر مما تستطيع فى عملك والإجهاد العقلى الخاص تتزايد نتيجة لذلك .

 

حاول أن تقلل عبء العمل الواقع عليك بالذهاب لممارسة بعض التمارين الرياضية التى تؤدى إلى الاسترخاء ، واتباع نظام غذائى إزالة السموم ويمكن أيضا أن يكون عونا كبيرا.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

 

شئون الأسرة المتعلقة بالعقارات وصلت إلى ذروتها وستحصل على المراسلات بشأن هذه القضايا،  و ستتراكم معظم القضايا على رأسك اليوم .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى