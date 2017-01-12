حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستتراكم معظم القضايا على رأسك اليوم

كتبت مى الشامى

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتمتع بذكاء فطرى ويعشق الانطلاق، حتى أنه يكره أن يكون فى منصب قيادى ويفضل على ذلك أن يبذل مجهودًا فى تحقيق الإنجاز فى العمل.

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

كن حذرا فى التعامل مع أموالك ، على الرغم من أن النفقات الفردية الخاصة بك صغيرة، وتحتاج للحد من الإنفاق الخاص بك إذا كنت ترغب فى تجنب خطورة مشكلة مالية في المستقبل، ويجب أن تبدأ أيضا فى البحث عن وسائل إضافية لزيادة الدخل الخاص بك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

كنت تتعالى على مشاعرك ، ولكن ستقابل شخص يجذبك عاطفيا، لكن لا يجب أن تميل له بسرعة حتى لا تتعرض لخيبة أمل .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

صحتك الجسدية قد تكون جيدة، ولكن الشيء نفسه لا يمكن أن يقال عن الحالة العقلية الخاصة بك، لقد قضيت أكثر مما تستطيع فى عملك والإجهاد العقلى الخاص تتزايد نتيجة لذلك .

حاول أن تقلل عبء العمل الواقع عليك بالذهاب لممارسة بعض التمارين الرياضية التى تؤدى إلى الاسترخاء ، واتباع نظام غذائى إزالة السموم ويمكن أيضا أن يكون عونا كبيرا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

شئون الأسرة المتعلقة بالعقارات وصلت إلى ذروتها وستحصل على المراسلات بشأن هذه القضايا، و ستتراكم معظم القضايا على رأسك اليوم .