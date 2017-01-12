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حظك اليوم برج الحوت الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى ثروة غير متوقعة

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى ثروة غير متوقعة حظك اليوم برج الحوت الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى ثروة غير متوقعة

>كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية المفرطة، التى تجعلها شخصيات غير واقعية وتميل للخيال، إنه ، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى :

هدئ من المنافسة مع زملاء العمل حتى لا ينقلب الأمر عليك، وكن مهذبًا فى التعامل معهم، كما أنك قد تتلقى ثروة غير متوقعة بعد أن تأخرت لفترة طويلة .

الحوت على الصعيد العاطفى :

يفاجئك شريك حياتك اليوم فى لفتة رومانسية أمام الأسرة، الأمر الذى يجعلك تشعر بالعرفان تجاهه، فتقوم بتقديره سواء بالنفقات المادية أو العاطفية المناسبك للموقف تقديرًا لجهوده .

الحوت على الصعيد الصحى :

عليك أن تدرك أن الإجهاد العقلى والصداع الناتج عن التوتر قد يتسبب فى العديد من المشاكل بالنسبة لك، وعليك أن تتصالح مع نفسك والآخرين لتحقق إحساسًا عامًا من السلام والإنجاز.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

الوقت مناسب لوضع أفضل ما تبذله من جهود، وقريبًا ستجنى مكاسب طائلة، وعلى الرغم من انشغالك بالمكافآت فستأتى فى وقت قريب، كما أنها ستتجاوز توقعاتك .


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مصر 365

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