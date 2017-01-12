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حظك اليوم برج الدلو الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تبهر أشخاص شككوا فى قدراتك

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تبهر أشخاص شككوا فى قدراتك حظك اليوم برج الدلو الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تبهر أشخاص شككوا فى قدراتك

>كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالذكاء والعاطفة والطموح الشديد، إنه ، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى :

 

هناك بعض الأشخاص شككوا فى قدراتك من قبل، فهؤلاء يبهرهم ما حققت من نتائج الآن وسيتعجبون من قدرتك على التفكير، وهذه الفترة تتمتع بنجاح مالى .

 

الدلو على الصعيد العاطفى :

 

اليوم تنشغل بدوامة الأنشطة الاجتماعية، وقد تجلب لك تلك الأنشطة اتصال مع الأصدقاء أو الشركاء المحتملين.

 

الدلو على الصعيد الصحى :

 

عليك ممارسة ضبط النفس فى الأيام القادمة، لأن كل ما جهود لإخفاء طبيعة عواطفك الخاصة لن تسفر عن شئ اليوم، مما يجعلك تمر بحالة صحية ليست جيدة بعض الشئ.

 

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

 

اليوم مهم بالنسبة لك، وقد تتطور الاتصالات الخاصة بك مع شخص ما سواء من المقيمين فى مدينة مختلفة أو فى الخارج، وهذه الاتصالات قد تكون مفيدة لحياتك المهنية، كما قد تتلقى رسالة بصندوق البريد الخاص بك تحمل فرصة لك، فقد يدعوك زملاءك ممن يعملون فى الخارج إلى العمل معهم، كما أن اللون الأبيض يمثل لون حظ بالنسبة لك.


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مصر 365

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