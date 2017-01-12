حظك اليوم برج العذراء الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. يوم أفضل مع عائلتك

كتبت مى الشامى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويبدأ برج العذراء فى الفترة من 23 أغسطس إلى 23 سبتمبر، ويتميز أبناء هذا البرج بالذكاء، وهو برج ناقد بالفطرة.

برج العذراء على الصعيد المهنى:

تعمل كثيرا فى مكتبك وللأسف هذا يؤدى إلى إهمال نفسك، وهذه مجرد مرحلة عابرة فكن لطيفا ومتواضعا للآخرين .

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

اليوم هو الأفضل للتخطيط لبعض الأنشطة العائلية، لو لديك أطفال خذهم للعب الكرة، بالحديقة أو زيارة المتحف، ويمكنك قضاء بعض الوقت مع والديك أو أشقاءك، المساء ملائم بشكل خاص للصداقة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

سيكون الدافع لإجراء بعض التغييرات الحقيقية وصحية فى نمط حياتك، كنت قد قررت التخلى عن إدمان مثل التدخين وبدء نظام ممارسة صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

مزاجك متغير ومثيرة اليوم وأنت تنجذب إلى كل الأشياء الجميلة، وهذا يؤدي لبعض التبذير فى الإنفاق اليوم ، وقد تحتاج إلى الذهاب لطبيبك النفسى .