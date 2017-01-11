أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 11/1/2017 في الأسواق المصرية

لم يطرأ أي تغيير على أسعار الحديد، فقد استقرت على ذات الاسعار التي سجلتها، منذ ارتفاعها ، وهي ثابتة بعد أن قررت المؤسسات والشركات بتثبيت سعر الحديد لشهر يناير، على أثر تراجع سعر الدولار في الأيام الماضية القليلة، سواء في البنوك الرسمية والعاملة في مصر، أو في السوق السوداء، على الرغم من أنه ترددت أقاويل نقلا عن حديد عز بعزمه على رفع الأسعار بمقدار 185 جنيه للطن، غير أن ذلك لم يحدث وبقيت تلك الأقاويل في إطار الشائعات.
وفيما يلي جدول بمتوسط أسعار الحديد اليوم حسب آخر تحديث للأسعار.
أسعار الحديد اليوم الأربعاء 11 يناير:
الشركة البائعة
سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
حديد عز
10400
حديد الدخيلة
10100
حديد بشاي
10380
حديد العتال
10300
حديد عطية
10300
حديد سرحان
10100
حديد الكومي
10100
حديد المصريين
10450
حديد المعادي
10050
حديد العشري
10100
حديد اركو
9550
حديد قوطة
9650
حديد الجيوشي
10100
حديد اكتوبر
9600
حديد بيانكو
9650
حديد المراكبي
10150
متوسط أسعار الاسمنت اليوم الاربعاء 11 يناير:
قامت شركات ومصانع الاسمنت على غرار شركات الحديد برفع أسعار الاسمنت، واستقرت أسعار الاسمنت نسبيا، غير أنه بالأمس شهدت أسعار الاسمنت تراجعا ملحوظا لدى عدد كبير من الشركات، تراوح ما بين 2- 10 جنيه للطن الواحد، واليوم سجلت ذات الأسعار التي أقفلت عليها بالأمس دون أي تغيير يذكر وفيما يلي جدول بأسعار الاسمنت حسب آخر تحديث للأسعار:
الشركة البائعة
سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح
833
الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر
790
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير
773
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك
788
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس
773
اسمنت النهضة منتج الصخرة
745
اسمنت وادى النيل منتج المصرى
763
لافارج للاسمنت منتج المخصوص
808
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان
743
اسمنت العريش منتج العسكرى
753
اسمنت سيناء منتج سيناء
758
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر
768
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران
713
السويس للاسمنت منتج السويس
805
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة
808
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو
740
اسمنت حلوان منتج حلوان
805
اسمنت شورى منتج شورى
743
مصر بنى سويف
775
السويدى
803
جنوب الوادى
763
بنى سويف منتج تايتان
748
مصر للاسمنت قنا منتج المسلة
743
يجدر التنبيه إلى أن الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل.إعلان - Ads إعلان - Ads