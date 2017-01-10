سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10/1/2017 في البنوك والسوق السوداء يواصل الارتفاع

توقعات الدولار ،، واصل سعر الدولار اليوم في البنوك أستقراره وفي السوق السوداء، ليسجل اليوم الاثنين نفس أسعار الأمس في البنوك حيث ان الأسعار ليوم الثلاثاء 10-1-2017 في البنوك والسوق السوداء تشهد أستقراراً مع أحتمالية أرتفاع سعر الدولار في تعاملات اليوم، حيث أن سعر الدولار في مصر اليوم الأعلي لشراء بالبنوك هو 18.40، فيما يسجل بنك فيصل السعر الأقل لبيع وهو 1810، تلك الأسعار هي أسعار بداية اليوم الثلاثاء .

هذا وقد شاهدنا على مدار الاسابيع الماضية تفوق للبنوك الخاصة علي البنوك الحكومية في سعر الدولار اليوم، لكن حدث تراجع امس، وهو ما أقلق الكثير من مدخرى العملة الامريكية الخضراء، لكن ذلك كان في صالح العديد من المستوردين،حيث أنخفض سعر الدولار بنسب متفاوتة من بنك إلي أخر، انظروا الجدول أسفل لمعرفة سعر الدولار بجميع البنوك.

سعر الدولار اليوم 10/1 في البنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.05 18.20

بنك مصر 18.11 18.21

البنك العربي مصر. 18.00 18.15

بنك القاهرة 18.10 18.21

البنك التجاري الدولي 18.16 18.26

البنك اﻷهلي المصري 18.10 18.20

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.20 18.35

بنك قناة السويس 18.10 18.35

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.05 18.20

بنك بلوم مصر 18.15 18.30

كريدي أجريكول مصر 18.15 18.50

البنك المصري الخليجي 18.15 18.25

البنك المركزي المصري 18.15 18.35

البنك اﻷهلي اليوناني 18.10 18.35

بنك البركة مصر 18.17 18.40

بنك التعمير والإسكان 18.25 18.50

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.16 18.26

المصرف المتحد 18.25 18.35

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.20 18.30

بنك مصر إيران للتنمية 18.40 18.50

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.32 18.45

بنك الإسكندرية 18.22 18.25

إتش إس بي سي مصر 18.40 19.90

سعر الدولار ، كعادة كل يوم،تتباين أسعار البنوك وتختلف اختلافات جوهرية بين بعضها البعض، وهذا يظهر جلياً في الجدول أسفل ، ويبدو ان التنافس الشرس بين البنوك للفوز باكبر حصة من الدولار المتواجد في السوق المصري هو ما يجعل تلك الأرتفاع الغير مبرر برأي الكثيرين.

وقد وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلي 18.90 وهو رقم مرتفع بعض الشيئ عن الأسعار التي بالبنوك، ومن المحتمل ايضاً أرتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، لكنه في النهاية انخفض السعر مع أنخفاضه بالبنوك خلال الفترة الماضية، حيث أن السوق السوداء تتأثر دائما بما يحدث في البنوك من صعود وهبوط.

وقد أرتفع الدولار منذ أمس حيث ان أفضل سعر للشراء من البنوك الان هو ببنك فيصل وسعره 18.10، بينما أفضل سعر للبيع للبنوك الان هو ببنك مصر ايران 18.40، وذلك الامر يعد أرتفاعاً كبير في سعر الدولار في الأسبوع الحالي عن الأسبوع الماضي.

ومع بداية الأسبوع الحالي، لا أحد يعلم ما سيئول إليه سعر الدولار اليوم في مصر وما سيحدث في هذا الأسبوع، فمع عودة المستوردين إلي الأستيراد، سيكون أسبوعاً حاسماً لمعرفة مدى قوة الجنية المصري وصموده أمام العملات الأجنبية ومن بينها الدولار الأمريكي.

الوضع هادئ بشكل كبير اليوم في سعر الدولار، حيث ان الدولار ما زال مرتفع بشكل كبير، ومن االمتوقع ان يستقر سعره أو يرتفع، حيث هناك احتمالات ضئيلة لأانخفاضة في تعاملات البنوك، كما ان السوق السوداء تترقب ماذا سيكون رد فعل البنوك اليوم.

الأسعار الأن مختلفة بشكل كبير، حيث بلاحظنا تغييرات في العديد من الاسعار في البنوك، هذة التغييرات وتحريك لسعر الدولار طفيف للغاية، لم يتغير سعر العلة الامريكية بشكل كبير اليوم مقابل الجنية المصري.

شبكةعيونالإخبارية

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