مستحضرات تجميل "سحريّة " تحوّلك إلى ملكة جمال في ال2017

تتميز كلّ سيدة بصفات جمالية تجعلها تبدو الأجمل، إذا أدركت كيفية إبرازها. من هنا تحتاج إلى مكياج ناجح يخفي كلّ العيوب ويسلط الضوء على جاذبية الوجه. لكن المكياج وحده لا يكفي، بل أنت بحاجة إلى طريقة روتينية للعناية بالبشرة والحفاظ على إشراق الوجه. جمعنا لك في هذا الموضوع أجدد مستحضرات التجميل وكريمات العناية بالبشرة للعام 2017 التي ستحوّلك إلى ملكة جمال.

1.ظلال عيون " اكسكلوسيف كرياسيون أرشيتيكتونيك" Exclusive Creation Architectonic من " شانيل" CHANEL

2.الكحل " نوي كجال" NuitKajalمن " سيفورا" Sephora

3." برو كيت" Brow Ktiمن " ايستيه لودر" Estee Lauder

4.كريم أساس " سكين كولور فاونديشن" Skin Color Fundation من " لا مير" La Mer

5.ماسكرا " لاش باينت ماسكارا تارتيست" Lash Paint Mascara Tarteist من " تارت" Tarte

6.هايلايتر " برايتنيغ بريك" Brightening Brickمن " بوبي براون" Bobbi Brown

7.بودرة " ميتيرويت" Meteorites من " غيرلان" Guerlain

8.ظلال عيون " سو فيجويل" So Visual من " جيفنشي" Givemchy

9.ايلاينر " باروك نايت أوت" Baroque Night Out من " دولتشي أند غابانا" Dolce And Gabbana

10.أحمر شفاه " ديوريفيك" Diorificمن " ديور" Dior

11.قناع العينين " أدفانسد نايت ريبير أي ماسك" Advanced Night Repair Eye Maskمن " ايستيه لودر" Estee Lauder

12.ب ب كريم مرطب ومكافح للتلوث " ب ب بيوتي بيرفيكتير" BB Beauty Perfector من " كلارنس" Clarins

13.منظف الوجه " كلينسينك ميسيلار" Cleansing Micellarمن " لا مير" La Mer

14.مغذي البشرة " اكسترا ريبير نوريشينغ ميلك" Extra Repair Nourishing Milk من " بوبي براون" Bobbi Brown

15.كريم اليدين " جيرانيوم & والنات هاند كريم" Geranium & Walnut Hand Cream من " جو مالون" Jo Malone

16.منظف الوجه " لو بي فاز فيزاج" Bi Phase Visage من " شانيل" Chanel

17.كريم الليل " ميرفيانس اكسبير نايت كريم" Merveillance Expert Night cream من " نوكس" Nuxe

18. مرطب الشفاه " بلابراغيس غلوسي ليب تريتمنت" Plumprageous Glossy Lip Treatment من "غلام غلو" Glam Glow

19. كريم لشباب البشرة " لانتابوريل" L’ intemporel من " جيفنشي" Givenchy

20.كريم من الجيل الرابع "أوركيدي أمبريال" OrchidéeImpériale من " غيرلان" Guerlain