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أحمد موسى : إختفاء الأدوية من الصيدليات بعد أسبوعين

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أحمد موسى : إختفاء الأدوية من الصيدليات بعد أسبوعين أحمد موسى : إختفاء الأدوية من الصيدليات بعد أسبوعين

كشف الإعلامي أحمد موسى عن كارثة جديدة تحل على السوق المصري ، وبالأخص أزمة الأدوية التى تضرب والتى يعاني بسبب عدم توفر الأدوية وغلاء الأسعار الكثير من المصريين .

وقام الإعلامي أحمد موسى بشن حملة شرسة على نقابة الصيادلة وذلك بسبب أزمة الأدوية الأخيرة ، وحيث أشار إلى أن الأدوية ستختفى تماماً من الأسواق ، واتهم أحمد موسى نقابة الصيادلة بأنها لا تهتم بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن الجميع يزايد من أجل المصالح الشخصية .

وتسائل الإعلامى أحمد موسي وذلك فى برنامجه  " على مسئوليتي" والذي يذاع على قناة "صدى البلد" : لماذا ترفض الصيدليات إعادة الأدوية منتهية الصلاحية بفواتير الشركات؟ وقام بتوجيه التهم إلى الدكتور " أحمد فاروق" عضو النقابة بأنه إخواني موجهًا حديثه له قائلًا : "عضو نقابة إخواني تبع الجماعة الإرهابية روح بقى قدم فيا بلاغ!" ، متسائلًا : " هل من المقبول حصول الصيادلة على أرباح 30%؟ " .

وأشار إلى أن شركة سويسرية كبري خسرت 50% من أرباحها نتيجة ارتفاع ، لافتًا إلى أن شركات الأدوية ترغب فى زيادة أرباحها بنسبة من 30% إلى 40% .

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رئيس قسم الأخبار

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