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اللجنة الأولمبية تدرس إقامة مؤتمر للتسويق الرياضى لرعاية الاتحادات

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اللجنة الأولمبية تدرس إقامة مؤتمر للتسويق الرياضى لرعاية الاتحادات اللجنة الأولمبية تدرس إقامة مؤتمر للتسويق الرياضى لرعاية الاتحادات

>كتب رامى ناجى

يدرس مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، إقامة مؤتمر خلال الأيام المقبلة، يدعو فيه شركات التسويق الرياضي، من أجل البحث عن راعى للاتحادات الرياضية، بعد خفض الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد بعد تحرير سعر الصرف.

 

ويعرض هشام حطب رئيس اللجنة، اقتراح إقامة مؤتمر للتسويق الرياضى لرعاية الاتحادات، على مجلس الإدارة المقبل والمقرر إقامته فى نهاية الأسبوع الجارى.

 

وكان وزير الرياضة قد عقد اجتماعًا مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، بمقر الوزارة، لمناقشة كيفية إيجاد موارد مالية جديدة للإنفاق على الاتحادات.

 

وأبدى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية تقديره للظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا ضرورة عمل أجندة رياضية لجميع الأحداث والمنافسات الرياضية عن طريق اللجنة الأولمبية المصرية، من أجل إيجاد مصادر دخل وموارد مالية اللازمة للإنفاق على الاتحادات الرياضية.

 

 


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